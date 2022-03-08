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В экопарке Харькова оккупанты убили волонтеров, которые пришли кормить животных

Катерина ТищенкоВторник, 8 марта 2022, 17:00
В экопарке Харькова оккупанты убили волонтеров, которые пришли кормить животных
Экопарк после обстрелов, фото Фельдман Экопарк

В Харькове российские оккупанты расстреляли двух волонтеров, которые пришли в Фельдман Экопарк покормить животных.

Источник: владелец Экопарка, нардеп Александр Фельдман в Facebook

Прямая речь: "Вчера в нашем Экопарке произошла катастрофа. Погибли двое людей, которые прорвались на его территорию, чтобы хотя бы один раз в три дня покормить животных. Они погибли под минометным и автоматным огнем".

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Детали: 7 марта Фельдман Экопарк искал волонтеров, которые могли бы кормить животных.

"В нашем Экопарке, находящемся на окраине города и серьезно пострадавшем от обстрелов, остается большое количество животных, эвакуировать или разместить по домам удалось лишь часть из них.

Многие работники Экопарка уехали или не имеют возможности до него добраться. Оставшиеся сотрудники прилагают героические усилия для того, чтобы накормить и обеспечить уход всем животным, но их сил критически не хватает. Поэтому нам нужны волонтеры, которые могут добраться до Экопарка и потратить 1-2 часа на то, чтобы накормить животных", - говорилось в сообщении.

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Темы: ХарьковвойнаРосcия
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