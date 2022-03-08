"Укроборонпром" обещает миллион долларов за самолет оккупантов, в том числе пилотам РФ

Государственный концерн "Укроборонпром" готов уплатить премию в 1 миллион долларов США за украденный или трофейный самолет оккупантов.

Источник: глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в Facebook

Дословно: "Государственный концерн "Укроборонпром" готов уплатить премию в 1 000 000 долларов США за угнанный или трофейный самолет.

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Также продолжает действовать программа 500 000 долларов США за захваченный вертолет в рабочем состоянии".

Детали: Арахамия добавил, что пилотам РФ, готовым участвовать в программе, гарантируется выдача гражданства свободной страны.