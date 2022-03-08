В Украину с начала войны вернулись почти 134 тысяч мужчин
Вторник, 8 марта 2022, 18:00
С начала войны с Россией в Украину из-за границы вернулись 167 тысяч граждан, из них 80% – мужчины.
Источник: Государственная пограничная служба
Дословно: "Украинские мужчины продолжают прибывать из-за границы, чтобы встать на защиту Родины.
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Всего за 12 дней войны из западных участков границы в Украину вернулось 167 тысяч наших соотечественников, из которых около 80 процентов – мужчины".
Детали: Таким образом, по данным пограничников, в Украину вернулись около 134 тысяч мужчин.
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