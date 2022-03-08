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В Украину с начала войны вернулись почти 134 тысяч мужчин

Мазуренко Алена Вторник, 8 марта 2022, 19:00
фото: ГПСУ

С начала войны с Россией в Украину из-за границы вернулись 167 тысяч граждан, из них 80% – мужчины.

Источник: Государственная пограничная служба

Дословно: "Украинские мужчины продолжают прибывать из-за границы, чтобы встать на защиту Родины.

Всего за 12 дней войны из западных участков границы в Украину вернулось 167 тысяч наших соотечественников, из которых около 80 процентов – мужчины".

Детали: Таким образом, по данным пограничников, в Украину вернулись около 134 тысяч мужчин.

Темы: войнаРосcияУкраина
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