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Байден: уже понятно, что Украина никогда не станет для Путина "победой"

Вторник, 8 марта 2022, 18:35

Президент США Джо Байден отметил решительное сопротивление украинцев оккупационным войскам РФ и выразил мнение, что уже на этом этапе войны ясно, что Украина не станет для Путина "победой".

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в обращении 8 марта.

"Последние две недели украинцы вдохновляют мир своей храбростью, своей полной решимостью жить свободно... Украинцы демонстрируют, что не дадут Путину просто взять то, что он хочет", - сказал Джо Байден.

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Он отметил, что война Путина повлекла за собой огромные страдания, напомнив ряд событий последних двух недель и атаки, от которых страдает гражданское население.

Президент США отметил, что ряд мировых лидеров призывают к прекращению огня, возвращению к дипломатическим путям, улучшению гуманитарной ситуации, однако Путин, очевидно, сознательно идет избранным путем, чего бы это ни стоило.

"Россия может продолжить продвижение ужасной ценой, но одно уже понятно: Украина никогда не станет для Путина "победой". Путин может взять город, но никогда не сможет контролировать страну. И если мы не отреагируем на то, как Путин посягнул на мир и стабильность в мире, цена этого для свободы и для американского народа в будущем будет выше", - отметил президент США.

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Байден добавил, что США продолжат поддерживать украинцев в их борьбе и призвал Конгресс поддержать пакет помощи для Украины в размере 12 млрд долларов.

Напомним, Джо Байден также объявил новые санкции против РФ - запрет на импорт российской нефти и газа в США из-за войны в Украине.

Темы: БайденСШАРосcиявойна
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