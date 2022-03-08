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Польша готова передать истребители Украине, но есть условия

Вторник, 8 марта 2022, 20:05

Польша готова передать истребители МиГ-29, о которых просила Украина, на американскую авиабазу "Рамштайн" в Германии, но просит у США предоставить самолеты на замену.

Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Польши, опубликованном во вторник вечером, сообщает "Европейская правда".

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"Власти Республики Польша после консультаций между президентом и правительством готовы немедленно и бесплатно развернуть все свои самолеты МИГ-29 на авиабазе "Рамштайн" и передать их в распоряжение правительства Соединенных Штатов Америки", - говорится в заявлении.

В то же время, Польша просит США предоставить ей самолеты на замену с соответствующими эксплуатационными возможностями.

"Польша готова немедленно установить условия покупки самолетов", - говорится в заявлении

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Польское правительство также просит других союзников по НАТО, у которых на вооружении есть самолеты МиГ-29, действовать так же.

Ранее в Белом доме подтвердили, что США обсуждают с Польшей возможность предоставить истребители Украине.

Речь идет о советских истребителях, таких как МиГ-29, на которых украинские пилоты уже научены летать.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что США ищут способы быстро пополнить запасы польских истребителей, чтобы Польша могла предоставить Украине свои боевые самолеты.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Британия поддержит Польшу, если она решит предоставить Украине боевые самолеты, но предупредил, что это может иметь прямые последствия для страны.

Темы: ПольшаСШАУкраинавойна
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