Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Польша готова передать истребители Украине, но есть условия

Вторник, 8 марта 2022, 21:05

Польша готова передать истребители МиГ-29, о которых просила Украина, на американскую авиабазу "Рамштайн" в Германии, но просит у США предоставить самолеты на замену.

Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Польши, опубликованном во вторник вечером, сообщает "Европейская правда".

"Власти Республики Польша после консультаций между президентом и правительством готовы немедленно и бесплатно развернуть все свои самолеты МИГ-29 на авиабазе "Рамштайн" и передать их в распоряжение правительства Соединенных Штатов Америки", - говорится в заявлении.

В то же время, Польша просит США предоставить ей самолеты на замену с соответствующими эксплуатационными возможностями.

"Польша готова немедленно установить условия покупки самолетов", - говорится в заявлении

Польское правительство также просит других союзников по НАТО, у которых на вооружении есть самолеты МиГ-29, действовать так же.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Ранее в Белом доме подтвердили, что США обсуждают с Польшей возможность предоставить истребители Украине.

Речь идет о советских истребителях, таких как МиГ-29, на которых украинские пилоты уже научены летать.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что США ищут способы быстро пополнить запасы польских истребителей, чтобы Польша могла предоставить Украине свои боевые самолеты.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Британия поддержит Польшу, если она решит предоставить Украине боевые самолеты, но предупредил, что это может иметь прямые последствия для страны.

Темы: ПольшаСШАУкраинавойна
powered by lun.ua
Главное сегодня

фотоИспания арестовала суперяхту российского олигарха Чемезова – СМИ

NYT: Российские ракеты выпускают "ловушку" для обмана систем ПВО

видео, фото, обновленоРоссийские снаряды попали в три многоэтажки в Киеве, есть жертвы

Байден: Мы дадим оружие Украине и примем беженцев с открытыми объятиями

Советник мэра Мариуполя говорит, что в городе погибли 20 тысяч гражданских

Похищенного мэра Мелитополя вывезли в Луганск – Запорожская ОВА

Все новости...
Экс-министр обороны Грузии приехал воевать бок о бок с украинцами
Байден: уже понятно, что Украина никогда не станет для Путина "победой"
"Вагнеровцы" уже погибают в Украине – разведка
Последние новости
10:12
НБУ предупреждает о новых мошеннических схемах во время войны
10:02
Украину покинули около 20 нардепов
09:52
УЗ начинает национализацию российских вагонов, находящихся в Украине
09:39
фото Удар по телевышке в Ровно: количество погибших возросло до 19
09:38
Есть идея укрепления обороны Николаева – Ким 
09:20
Apple запустила функцию разблокировки iPhone лицом в маске
09:18
Разработчик S.T.A.L.K.E.R. не будет продавать игру на территории России
09:17
Во вторник 15 марта должны заработать 9 гуманитарных коридоров
09:16
Потери врага: более 13,5 тысяч человек, 404 танка и почти 100 вертолетов
09:05
Россия ввела запрет на поставки зерна странам "таежного" союза
Все новости...