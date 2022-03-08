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Оккупанты атаковали воинскую часть в Бориспольском районе

Катерина ТищенкоВторник, 8 марта 2022, 20:09
Оккупанты атаковали воинскую часть в Бориспольском районе
фото полиции

Российские войска нанесли авиаудар по воинской части в Бориспольском районе Киевской области, есть пострадавшие.

Источник: Нацполиция

 
фото полиции

Дословно: "Авиаудар по воинской части в Бориспольском районе! Сегодня около 18 часов враг сбросил снаряд в районе Бабкина. Есть травмированные".

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Детали: В настоящее время полиция производит осмотр ближайших домов на возможное наличие повреждений.

Информация о пострадавших уточняется.

Темы: Киевская областьБориспольвойнаРосcия
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