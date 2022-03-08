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Враг обстрелял Житомир – разрушено общежитие, попадание в завод

Светлана КизиловаВторник, 8 марта 2022, 21:55

Вечером 8 марта российский агрессор разбомбил общежитие в Житомире и завод "Изоват".

Источник: городской голова Сергей Сухомлин на Житомир.инфо

Прямая речь: "Только что был нанесен ракетно-бомбовый удар по Корбутовке (район города - УП), по общежитию. Оно полностью разрушено".

Детали: По словам мэра, в общежитии проживают простые люди, некоторые из них бывшие военные, которые служили очень давно - еще во времена советской армии, поэтому этот дом никакого отношения к военной инфраструктуре не имеет.

Власти собирают информацию о возможных жертвах в результате бомбардировки, пока известно об одном раненом человеке.

Также россияне нанесли удар по заводу Изоват, производящему утепление для домов.

Темы: ЖитомирвойнаРосcия
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