Враг обстрелял Житомир – разрушено общежитие, попадание в завод

Вечером 8 марта российский агрессор разбомбил общежитие в Житомире и завод "Изоват".

Источник: городской голова Сергей Сухомлин на Житомир.инфо

Прямая речь: "Только что был нанесен ракетно-бомбовый удар по Корбутовке (район города - УП), по общежитию. Оно полностью разрушено".

Детали: По словам мэра, в общежитии проживают простые люди, некоторые из них бывшие военные, которые служили очень давно - еще во времена советской армии, поэтому этот дом никакого отношения к военной инфраструктуре не имеет.

Власти собирают информацию о возможных жертвах в результате бомбардировки, пока известно об одном раненом человеке.

Также россияне нанесли удар по заводу Изоват, производящему утепление для домов.