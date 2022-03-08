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Николаев готовится к нападению: заказали 50 автобусов для пленных оккупантов

Алена МазуренкоВторник, 8 марта 2022, 22:24
Николаев готовится к нападению: заказали 50 автобусов для пленных оккупантов
фото: Минобороны

В Николаеве готовятся к штурму россиян и уже заказали 50 автобусов для пленных оккупантов.

Источник: глава Николаевской ОГА Виталий Ким

Прямая речь: "Мы закончили все приготовления. Одна из подготовительных работ – заказали 50 автобусов для перевозки пленных... Смешно, не смешно, а подготовить нужно".

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Детали: По словам Кима, ночь в Николаеве будет спокойной, потому что оккупанты пытаются выспаться.

По его словам, 9 марта запланировано какое-то "событие" для оккупантов, которые любой ценой хотят взять Николаев.

Ранее глава Николаевской ОГА рассказал, что оккупанты решили любой ценой взять Николаев. Он посоветовал горожанам установить на каждом перекрестке шины, и если враг прорвется – зажечь их.

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Темы: НиколаеввойнаРосcияУкраина
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