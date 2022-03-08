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В России подскочили антивоенные настроения – Фонд Навального

Вторник, 8 марта 2022, 23:37
Антивоенная акция в Москве 6 марта, фото getty images

По данным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, россияне за неделю войны существенно изменили свое мнение – теперь уже 53% опрошенных признают, что Россия является страной-агрессором.

Источник: результаты опроса ФБК

Детали: Данный интернет-опрос повторялся четыре раза в короткое время, а ценность данных заключается в динамике. Последний опрос датируется 3 марта, поэтому можно допустить, что к 8-му настроения изменились еще более существенно в сторону неподдержки войны с Украиной.

Так, не менее 53% людей уже считают РФ агрессором, тогда как первоначально таковых было всего 29%.

 

За первую неделю войны также существенно возросло количество тех, кто считает, что российскую экономику ожидает катастрофа. А тех, кто верил, что обойдется без последствий, в первый день войны было мало, а через неделю стало еще втрое меньше.

 

В то же время 64% россиян до сих пор в упор не видят своей вины в войне, многие как и раньше уверены, что во всем виноват Запад.

 

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Темы: Росcиявойнаопрос
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