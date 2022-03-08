Кулеба – мы резки с теми партнерами, которые пытаются обмануть

Украина будет продолжать давление на западные страны и компании по усилению санкций против РФ.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на своей странице на Facebook пишет министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Ничто не дается просто. Много сложных разговоров, комбинаций. Есть попытки отдельных партнеров ограничиться полурешениями (по новым санкциям). Некоторые пытаются играть со временем. Но мы не сбавляем обороты.

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Иногда партнеры винят президента, меня, всех нас в резкости. Да, мы резкие. Иногда безжалостные. Особенно к тем, кто нас пытается немного обмануть",- пишет министр.

Он добавляет: "Мы такие, потому что каждое оружие, каждая санкция, каждая компания, выходящая из России – это приближение победы, это сохранившаяся человеческая жизнь, это детство без страха, это неразрушенный дом, больница, школа.

Украина крутит колесо истории и партнеры нам помогают.

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Напомним, накануне Дмитрий Кулеба обратился к мировому бизнес-сообществу с призывом прекратить сотрудничество с Российской Федерацией и предоставить всю возможную поддержку Украине.

А президент Владимир Зеленский заявил, что уже давно "охладел к вопросу НАТО - после того, как мы поняли, что НАТО не готово принимать Украину. Альянс боится спорных вопросов и конфронтации с РФ".