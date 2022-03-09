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Наступление вражеских войск затормозило, но РФ продолжает бомбардировки – штаб

Светлана КизиловаСреда, 9 марта 2022, 01:14

В течение вторника, 8 марта, российские оккупанты продолжили наносить ракетные удары по украинским городам, в то же время военная техника и живая сила почти остановили наступление. Однако враг продолжает рисовать себе планы по захвату Украины.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 24:00

Детали: В течение суток противник снизил темп наступательной операции, применяя преимущественно ракетно-бомбовые удары по гражданской инфраструктуре.

Основные усилия враг продолжает сосредоточиваться на

  • окружении и захвате Киева, Сум, Харькова, Мариуполя, Николаева, Чернигова;
  • разработке сухопутного коридора меж ТОТ АР Крым и континентальной частью русской Федерации;
  • выходе на административные границы Луганской и Донецкой областей.

Дословно: "По имеющейся информации, оккупантами рассматривается вопрос организации эффективного обеспечения собственных войск горючим за счет использования стационарной сети автомобильных заправочных станций и хранилищ нефтепродуктов. Также, враг планирует создать сеть полевых трубопроводов, на временно захваченной территории Украины, с возможностью их подключения в центральный нефтепродуктопровод и осуществление перекачки горючего с территории Республики Беларусь".

Детали: На Полесском направлении противник продолжает удерживать ранее занятые рубежи и захваченные населенные пункты, в частности Бородянку, Копылов, Бучу, Демидов.

На направлении Бабинцев силами до 5 БТГр враг вел наступательные действия, но был остановлен и перешел к обороне в районе Бучи.

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В районе н.п. Бузова, силами до 4-х БТГр из состава 36 общевойсковой армии, несмотря на понесенные многочисленные потери, продвинулся в район н.п. Ясногородка.

На Северском направлении захватчики не оставляют попыток взять Чернигов.

Из района Глухова оккупанты пытались вклиниться в оборону оперативной группировки войск ВС Украины, были остановлены. В целях обеспечения наступления в направлении н.п. Козелец враг пытается навести и удерживать понтонно-мостовую переправу.

На Слобожанском направлении враг не оставляет попыток блокировать Харьков с севера, но не имеет значительного успеха, одновременно наносит ракетно-бомбовые удары по гражданской инфраструктуре с целью устрашения гражданского населения.

Идет бой за Изюм. Противник проводит понтонно-мостовые переправы через реки Северский Донец и Берека.

На Донецком направлении противник продолжает наступательные действия по направлениям Днепр и Запорожье с целью выхода на административные границы Донецкой и Луганской обл. Проведя неудачное наступление в Троицком районе, пытается восстановить наступление в направлении Запорожья и захватить город Мариуполь.

На Таврическом и Южном направлениях противник силами до семнадцати БТГр удерживает Херсон, Энергодар, Васильевку, осуществляет перегруппировку сил для дальнейшего наступления в направлении Запорожья. Оккупирован н.п. Пологи.

Из Черноморской и Азовской операционных зон ожидается нанесение ударов по гражданским и военным объектам крылатыми ракетами с кораблей Черноморского флота и Каспийской флотилии.

Темы: войнаРосcияУкраина
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