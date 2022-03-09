Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Наступление вражеских войск затормозило, но РФ продолжает бомбардировки – штаб

Светлана КизиловаСреда, 9 марта 2022, 00:14

В течение вторника, 8 марта, российские оккупанты продолжили наносить ракетные удары по украинским городам, в то же время военная техника и живая сила почти остановили наступление. Однако враг продолжает рисовать себе планы по захвату Украины.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 24:00

Детали: В течение суток противник снизил темп наступательной операции, применяя преимущественно ракетно-бомбовые удары по гражданской инфраструктуре.

Реклама:

Основные усилия враг продолжает сосредоточиваться на

  • окружении и захвате Киева, Сум, Харькова, Мариуполя, Николаева, Чернигова;
  • разработке сухопутного коридора меж ТОТ АР Крым и континентальной частью русской Федерации;
  • выходе на административные границы Луганской и Донецкой областей.

Дословно: "По имеющейся информации, оккупантами рассматривается вопрос организации эффективного обеспечения собственных войск горючим за счет использования стационарной сети автомобильных заправочных станций и хранилищ нефтепродуктов. Также, враг планирует создать сеть полевых трубопроводов, на временно захваченной территории Украины, с возможностью их подключения в центральный нефтепродуктопровод и осуществление перекачки горючего с территории Республики Беларусь".

Детали: На Полесском направлении противник продолжает удерживать ранее занятые рубежи и захваченные населенные пункты, в частности Бородянку, Копылов, Бучу, Демидов.

ВИДЕО ДНЯ

На направлении Бабинцев силами до 5 БТГр враг вел наступательные действия, но был остановлен и перешел к обороне в районе Бучи.

В районе н.п. Бузова, силами до 4-х БТГр из состава 36 общевойсковой армии, несмотря на понесенные многочисленные потери, продвинулся в район н.п. Ясногородка.

На Северском направлении захватчики не оставляют попыток взять Чернигов.

Из района Глухова оккупанты пытались вклиниться в оборону оперативной группировки войск ВС Украины, были остановлены. В целях обеспечения наступления в направлении н.п. Козелец враг пытается навести и удерживать понтонно-мостовую переправу.

На Слобожанском направлении враг не оставляет попыток блокировать Харьков с севера, но не имеет значительного успеха, одновременно наносит ракетно-бомбовые удары по гражданской инфраструктуре с целью устрашения гражданского населения.

Идет бой за Изюм. Противник проводит понтонно-мостовые переправы через реки Северский Донец и Берека.

На Донецком направлении противник продолжает наступательные действия по направлениям Днепр и Запорожье с целью выхода на административные границы Донецкой и Луганской обл. Проведя неудачное наступление в Троицком районе, пытается восстановить наступление в направлении Запорожья и захватить город Мариуполь.

На Таврическом и Южном направлениях противник силами до семнадцати БТГр удерживает Херсон, Энергодар, Васильевку, осуществляет перегруппировку сил для дальнейшего наступления в направлении Запорожья. Оккупирован н.п. Пологи.

Из Черноморской и Азовской операционных зон ожидается нанесение ударов по гражданским и военным объектам крылатыми ракетами с кораблей Черноморского флота и Каспийской флотилии.

Темы: войнаРосcияУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным

Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

В Киеве на участке метро "Почайна" – "Тараса Шевченко" проседают тоннели, их будут перекрывать

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: в ЕС готовят план с €20 млрд для Украины в случае вето Орбана

Все новости...
война
В Запорожье прогремел мощный взрыв: есть пострадавшие
ВСУ пытаются расширить клин возле Роботино, чтобы идти дальше – NYT
Оккупанты восстановили на Крымском мосту пролет, который упал после атаки дронов
Последние новости
12:56
В Украине сохранится теплая погода, мокрый снег возможен лишь на северо-востоке
12:52
Посол США отреагировала на обстрел вокзала Херсона: "Россия продолжает варварские атаки, пока все празднуют"
12:38
Дело против сети кинотеатров "Мультиплекс" закрыто, но наложен штраф на 10 миллионов
12:31
Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media
12:29
СМИ: Пентагон хочет до 2026 года получить прототип оружия направленной энергии
12:25
"Энергоатом" обнародовал стоимость реактора Westinghouse для нового энергоблока на ХАЭС
12:04
Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным
12:04
У Кличко объяснили, почему тратят миллиарды на строительство транспортных развязок во время войны
12:01
фотоКоличество погибших от обломков дрона в пригороде Одессы возросло до двух
11:57
Из-за взлета МиГ в России по всей Украине ненадолго объявляли воздушную тревогу
Все новости...
Реклама: