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Мертвый "кусок металла на дне моря" – Нуланд о "Северном потоке-2"

Ольга ГлущенкоСреда, 9 марта 2022, 00:42
Мертвый кусок металла на дне моря – Нуланд о Северном потоке-2
Виктория Нуланд, фото AFP via Getty Images

Газпромовский "Северный поток-2", остановленный из-за вторжения России в Украину, в США назвали "мертвым".

Источник: заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, цитирует NDTV

Прямая речь: "Я думаю, что "Северный поток-2" сейчас мертв".

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"Это кусок металла на дне моря, я не думаю, что он когда-нибудь возродится".

Детали: Нуланд заявила, что у "Северного потока-2" нет надежд на будущее.

Также напомнила, что газопроводный проект Кремля стал жертвой западных санкций.

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Темы: Северный поток-2санкцииСША
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