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Rolex остановил экспорт в РФ

Анастасия КалатурСреда, 9 марта 2022, 05:00
ФОТО: GETTY

Швейцарский бренд часов Rolex прекратил экспорт в Россию.

Источник: Bloomberg со ссылкой на представителя Rolex

Детали: Отмечается, что Rolex не владеет никакими компаниями или недвижимостью в России.

Сейчас часы Rolex в России продают независимые и частные местные ритейлеры, товары которых были доставлены до  вторжения России в Украину.

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Темы: Росcияэкономика
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