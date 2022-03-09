Rolex остановил экспорт в РФ

Швейцарский бренд часов Rolex прекратил экспорт в Россию.

Источник: Bloomberg со ссылкой на представителя Rolex

Детали: Отмечается, что Rolex не владеет никакими компаниями или недвижимостью в России.

Сейчас часы Rolex в России продают независимые и частные местные ритейлеры, товары которых были доставлены до вторжения России в Украину.

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