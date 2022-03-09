США перебрасывают в Польшу батареи Patriot

США направляют две батареи зенитно-ракетного комплекса Patriot в Польшу.

Источник: представитель Европейского командования (EUCOM) американских вооруженных сил Адам Миллер, цитируемый CNN

Прямая речь: "В ответ на указание министра обороны и на запрос наших польских союзников генерал Уолтерс, командующий европейским командованием США, приказал армии США в Европе и Африке передислоцировать две батареи Patriot в Польшу".

Детали: США направляют батареи в рамках "оборонительного развертывания" для противодействия любой потенциальной угрозе союзникам США и НАТО во время вторжения России в Украину.

Отмечается, что этот шаг "никаким образом не будет поддерживать никакие наступательные операции".