Разведка США: Путин "злой и расстроенный", может прибегнуть к дальнейшей эскалации

Президент РФ Владимир Путин может приступить к эскалации наступления в Украине.

Источник: руководители разведывательного сообщества США, цитируемые "Голосом Америки", на слушаниях Комитета по разведке в Конгрессе США

Детали: По оценкам США, на войне в Украине могли погибнуть от 2000 до 4000 российских военных. Директор национальной разведки Аврил Хейнс отметила, что "Путина вряд ли остановят такие неудачи и что он может пойти на эскалацию, удвоив свои усилия, чтобы добиться обезоружения Украины".

По словам Хейнса, при столь высокой напряженности всегда существует вероятность "нечаянной эскалации".

Директор ЦРУ Уильям Бернс сказал, что, по его мнению, Путин сейчас "злой и расстроенный", и он, вероятно, удвоит ставку и будет пытаться раздавить украинскую армию, не обращая внимания на жертвы среди гражданского населения.

В то же время Бернс и аналитики ЦРУ не видят, как Путин может добиться своей цели – захватить Киев и заменить правительство Владимира Зеленского промосковским марионеточным руководством.

Аналитики в разведсообществе не заметили изменений в ядерной политике России, кроме тех, которые были обнаружены во время прежних международных кризисов.