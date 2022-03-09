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Разведка США: Путин "злой и расстроенный", может прибегнуть к дальнейшей эскалации

Анастасия КалатурСреда, 9 марта 2022, 05:20
Разведка США: Путин злой и расстроенный, может прибегнуть к дальнейшей эскалации
ФОТО: GETTY

Президент РФ Владимир Путин может приступить к эскалации наступления в Украине.

Источник: руководители разведывательного сообщества США, цитируемые "Голосом Америки", на слушаниях Комитета по разведке в Конгрессе США

Детали: По оценкам США, на войне в Украине могли погибнуть от 2000 до 4000 российских военных. Директор национальной разведки Аврил Хейнс отметила, что "Путина вряд ли остановят такие неудачи и что он может пойти на эскалацию, удвоив свои усилия, чтобы добиться обезоружения Украины".

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По словам Хейнса, при столь высокой напряженности всегда существует вероятность "нечаянной эскалации".

Директор ЦРУ Уильям Бернс сказал, что, по его мнению, Путин сейчас "злой и расстроенный", и он, вероятно, удвоит ставку и будет пытаться раздавить украинскую армию, не обращая внимания на жертвы среди гражданского населения.

В то же время Бернс и аналитики ЦРУ не видят, как Путин может добиться своей цели – захватить Киев и заменить правительство Владимира Зеленского промосковским марионеточным руководством.

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Аналитики в разведсообществе не заметили изменений в ядерной политике России, кроме тех, которые были обнаружены во время прежних международных кризисов.

Темы: СШАПутинвойна
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