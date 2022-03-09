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США пригрозили китайским компаниям за нарушение санкций против России

Ольга ГлущенкоСреда, 9 марта 2022, 05:35
США пригрозили китайским компаниям за нарушение санкций против России
Gina Raimondo, фото: Getty Images

Министр торговли США пригрозила китайским компаниям запретом доступа к необходимым американским технологиям, если они будут нарушать санкции против России.

Источник: Министр торговли США Джина Раймондо, цитирует New York Times

Детали: Раймондо заявила, что администрация Байдена может прекратить доступ SMIC и других китайских производителей чипов к инструментам и программному обеспечению, производимых в США, важных для создания самых современных чипов.

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"У них есть собственные интересы не поставлять этот материал в Россию, – сказала Раймондо. – Поэтому они делают это не от доброты своего сердца".

По данным NYT, США могут "по сути закрыть" любую китайскую компанию, нарушающую запрет на экспорт чипов в Россию и Белоруссию.

Издание напоминает, что до вторжения в Украину Россия покупала большинство чипов у Китая.

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Темы: СШАКитайРосcиясанкции
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