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Крупнейшая в мире звукозаписывающая компания закрывает офисы в РФ

Анастасия КалатурСреда, 9 марта 2022, 05:39

Крупнейшая в мире звукозаписывающая компания Universal Music Group останавливает работу в РФ и закрывает офисы.

Источник: заявление Universal Music Group

Дословно: "Мы немедленно останавливаем все операции в России и закрываем там наши офисы.

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Мы призываем к скорейшему прекращению насилия в Украине".

Детали: Отмечается, что компания поддерживает помощь беженцам в регионе.

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Темы: Росcияэкономика
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