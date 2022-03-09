Крупнейшая в мире звукозаписывающая компания закрывает офисы в РФ
Среда, 9 марта 2022, 05:39
Крупнейшая в мире звукозаписывающая компания Universal Music Group останавливает работу в РФ и закрывает офисы.
Источник: заявление Universal Music Group
Дословно: "Мы немедленно останавливаем все операции в России и закрываем там наши офисы.
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Мы призываем к скорейшему прекращению насилия в Украине".
Детали: Отмечается, что компания поддерживает помощь беженцам в регионе.
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