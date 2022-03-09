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ВСУ на Харьковщине уничтожили колонну военной техники

Ольга ГлущенкоСреда, 9 марта 2022, 07:23

В соцсети показали, как 93-я ОМБр "Холодный Яр" уничтожила колонну вражеской техники.

Источник: СтратКом ВСУ в Facebook

Дословно: "Шла колонна, дождались, отработали, вот результат".

Детали: На видео военный рассказывает, что в колонне было 7 единиц военной техники.

Из них уничтожили четыре, а остальные – три единицы – упали в кювет.

Также военный сообщает, что российские оккупанты остались живы, они убегали, но их поймали местные жители.

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Темы: Харьковская областьвойнаВооруженные силы
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