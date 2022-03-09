Харьковщина: критически в Изюме, под прицелом облэнерго и ТЭЦ

В Харьковской области вражеские войска продолжают бомбить объекты критической инфраструктуры и жилье мирного населения.

Источник: полиция Харьковской области

Детали: За сутки было зафиксировано несколько попаданий в облэнерго, где расположены основные подстанции, попытки повреждения ТЭЦ-5.

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Из-за последствий бомбардировок из одного дома в Харькове эвакуировали 150 человек, из другого – порядка 200 человек.

Критическая ситуация в городе Изюм: за отказ сдаться российские оккупанты взяли город в осаду и уничтожают его.

Работники полиции рекомендуют гражданам в случае обстрелов соблюдать меры безопасности, не нарушать требования комендантского часа, иметь при себе документы, лекарства, предметы первой необходимости.

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При обнаружении подозрительного или взрывоопасного предмета необходимо обращаться в полицию или к спасателям по номерам 102 и 101.

Операторы службы 102 работают в усиленном режиме, круглосуточно принимают и обрабатывают сообщения о подозрительных лицах, автомобилях, подозрительных предметах, а также различных правонарушениях.

Весь личный состав харьковской полиции продолжает выполнять свои должностные обязанности по местам дислокаций под постоянными обстрелами и атаками врага.

Для обращения в полицию за помощью действуют дополнительные линии связи в каждом районе города и области.

Также для фиксации и реагирования на сообщения граждан работает чат-бот @Kharkiv102_bot.