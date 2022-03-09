СМИ: США ослабят санкции против Венесуэлы в обмен на поставки нефти
США ослабят санкции против Венесуэлы при условии, что она будет поставлять Штатам нефть.
Источник: источники Reuters
Дословно: "По словам источников, официальные лица заявили своим венесуэльским коллегам, что любое ослабление санкций США будет зависеть от того, будет ли Венесуэла поставлять нефть напрямую в Соединенные Штаты".
Детали: Chevron Corp, последний производитель нефти в США, все еще работающий в Венесуэле, может стать первым бенефициаром, если будет достигнуто соглашение с администрацией Николаса Мадуро. Chevron запрещено поставлять венесуэльскую нефть со своих совместных предприятий с 2020 года, и она настаивает на отмене запрета. Компания имеет специальную лицензию, позволяющую ей поддерживать низкоуровневое присутствие в стране только для обеспечения технического обслуживания и безопасности своих объектов. Как сообщает Reuters, поскольку срок действия этой лицензии истекает в июне, Chevron запросила разрешение Министерства финансов США на торговлю венесуэльскими нефтяными грузами. По словам одного из источников, если Вашингтон решит ослабить санкции, Chevron сможет частично возобновить производство в Венесуэле.
Что предшествовало: 8 марта чиновники США и Венесуэлы встретились, чтобы обсудить энергетическую безопасность на фоне войны против Украины, которую начала РФ, и возможного нефтяного эмбарго со стороны США против агрессора.
В тот же день Штаты ввели запрет на импорт российской нефти и газа в США из-за войны в Украине.
Напомним:
- Администрация Байдена ищет дополнительные источники нефти после вторжения России в Украину.
- Венесуэла находится под нефтяными санкциями США с 2019 года. Во времена бывшего президента Дональда Трампа США пытались подорвать режим президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Штаты ужесточали санкции и признавали лидера оппозиции Хуана Гуайдо законным главой государства. Мадуро, тем не менее, наладил более тесные связи с Россией.
- В настоящее время добыча страны, имеющей самые большие запасы в мире, составляет 800 тысяч баррелей в день – лишь часть от 3 миллионов баррелей, которые Венесуэла производила раньше, до дефолта в 2017 году.