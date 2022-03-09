Госдеп советует перед поездкой в ​​Украину составить завещание и сдать образцы ДНК

Государственный департамент США рекомендует американцам, которые решат отправиться в Украину, составить перед поездкой завещание, сдать образцы ДНК и высказать пожелания по похоронам.

Источник: рекомендации, обнародованные на сайте посольства США в Украине

Детали: Госдеп рекомендует гражданам США в Украине немедленно уехать, если это безопасно сделать любым коммерческим или частным наземным транспортом.

Граждане США не должны ездить в Украину из-за "активного вооруженного конфликта".

Тем, кто остался в Украине, следует проявлять повышенную осторожность "из-за возможности активных боевых действий, преступности и гражданских беспорядков".

Если человек не находится в Украине, но решил пренебречь рекомендациями не въезжать в Украину, ему советуют сделать некоторые приготовления перед поездкой.

Среди них:

Составить завещание и определить соответствующих страховых выгодополучателей и/или написать доверенность.

Обсудить с близкими план по уходу/опеке над детьми, домашними животными, имуществом, вещами, неликвидными активами (коллекции, произведения искусства и т.п.), пожелания на похороны и т.д.

Поделиться важными документами, информацией для входа и контактами с близкими, чтобы они могли управлять делами гражданина, если он не сможет вернуться в США.

Оставить образцы ДНК у своего врача, чтобы семья имела к ним доступ.

Составить личный план безопасности в координации с работодателем или принимающей организацией, проконсультироваться с профессиональной организацией по безопасности.

Разработать план общения с семьей, работодателем или принимающей организацией, чтобы они могли контролировать безопасность и местонахождение гражданина. В этом плане должно быть указано, с кем человек будет связываться в первую очередь и каким образом будет информация передана дальше.

Зарегистрировать свою поездку в программе Smart Traveler Enrollment Program (STEP) Госдепартамента, чтобы получать уведомления и облегчить определение своего местоположения в чрезвычайной ситуации.

Напомним: С 24 февраля российские войска атаковали крупные города Украины, а украинское правительство закрыло воздушное пространство для коммерческих полетов из-за военных действий России.

Государственный департамент США приостановил работу посольства США в Киеве с 28 февраля 2022 года.