317 танков и 81 вертолет: потери врага на конец второй недели войны

Общие боевые потери противника с начала войны, которую Россия развязала против Украины, ориентировочно составили более 12 тысяч военных, 317 танков, 49 самолетов и 81 вертолет.

Источник: данные Генштаба

Детали: С 24 февраля по 9 марта потери россиян составляют: