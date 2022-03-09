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317 танков и 81 вертолет: потери врага на конец второй недели войны

Роман ПетренкоСреда, 9 марта 2022, 08:07
317 танков и 81 вертолет: потери врага на конец второй недели войны

Общие боевые потери противника с начала войны, которую Россия развязала против Украины, ориентировочно составили более 12 тысяч военных, 317 танков, 49 самолетов и 81 вертолет.

Источник: данные Генштаба          

Детали: С 24 февраля по 9 марта потери россиян составляют:

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  • личного состава – более 12 тысяч человек,
  • танков ‒ 317,
  • ББМ – 1070,
  • артиллерийских систем –120,
  • РСЗО - 56,
  • средства ПВО – 28,
  • самолетов – 49,
  • вертолетов – 81,
  • автомобильной техники - 482,
  • корабли/катера - 3,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 7.
 

Темы: Вооруженные силывойнаРосcия
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