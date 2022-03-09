317 танков и 81 вертолет: потери врага на конец второй недели войны
Среда, 9 марта 2022, 08:07
Общие боевые потери противника с начала войны, которую Россия развязала против Украины, ориентировочно составили более 12 тысяч военных, 317 танков, 49 самолетов и 81 вертолет.
Источник: данные Генштаба
Детали: С 24 февраля по 9 марта потери россиян составляют:
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- личного состава – более 12 тысяч человек,
- танков ‒ 317,
- ББМ – 1070,
- артиллерийских систем –120,
- РСЗО - 56,
- средства ПВО – 28,
- самолетов – 49,
- вертолетов – 81,
- автомобильной техники - 482,
- корабли/катера - 3,
- цистерн с ГСМ – 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 7.