Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Из Бучи и Ворзеля проводят первую эвакуацию

Евгений КизиловСреда, 9 марта 2022, 09:36

На официальной странице Бучанского горсовета в Facebook появилось сообщение, что 9 марта с 10:40 до 11:00 будет проводиться эвакуация из Бучи и Ворзеля на железнодорожный вокзал Киева.

Источник: страница совета в Facebook, вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук

Детали: Вывозить будут только женщин и детей.

Автобусы будут ждать перед помещением Бучанского городского совета и по адресу ул. Курортная, 25 (район железнодорожной станции) в Ворзеле.

Добираться до пунктов сбора советуют пешком. С собой можно брать только необходимые вещи.

Эту информацию подтвердила на своем брифинге вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

 
 

Она сообщила также, что для безопасного вывоза людей в регионе введен режим прекращения огня.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

По информации Госслужбы по ЧС, самая сложная ситуация по Украине сложилась в Бучанском районе Киевской области. Населенные пункты не контролируются украинскими властями, оккупанты создали там гуманитарную катастрофу.

В блокаде населенные пункты Буча, Ворзель, Ирпень, Михайловская Рубежовка, Гостомель, Бородянка, Шибене, Новое Залесье, Красный Рог, Макаров, Николаевка, Колонщина, Копылов, Севериновка, Березовка, Плахтянка, Червоная Горка, Гавронщина, Немешаево, Микуличи, Пороскотень, Клавдиево-Тарасово, Мила, Гуровщина.

На территории этих населенных пунктов развернуты российские блокпосты, ведутся боевые действия, производится обстрел жилых домов и объектов инфраструктуры.

По информации местных жителей оккупанты осуществляют мародерство, убийства, изнасилования гражданского населения, проводится паспортный контроль наших граждан.

В течение почти недели в населенных пунктах отсутствует жизнеобеспечение населения, оккупанты блокируют все возможные пути для подвоза воды, продуктов питания и медикаментов.

По оперативной информации, нуждаются в эвакуации около 4 тыс. 400 человек, которые находятся в защитных сооружениях, подвалах жилых домов, дачных кооперативах и под завалами.

Темы: Киевская областьэвакуациявойна
powered by lun.ua
Главное сегодня

Под Харьковом украинские военные отбросили врага за пределы позиций

Оккупанты взяли в заложники больницу в Мариуполе – глава области

Зеленский считает, что Украина не станет членом НАТО

Переговоры с РФ продолжаются, обсуждают прекращение огня и вывод войск из Украины – Подоляк

Несколько нардепов ОПЗЖ хотят выйти из фракции

Кива больше не народный депутат

Все новости...
Киевская область
Эвакуация из Киевской области: адреса сбора жителей
"Мы прорвались через ад". История семьи, которая самостоятельно эвакуировалась из Бучи
Россияне мародёрят, насилуют, убивают: ГСЧС назвала самым сложным районом Бучанский
Последние новости
20:59
Транспорт остановят, аптеки закроют: какие ограничения будут действовать в Киеве во время комендантского часа
20:58
обновленоИз Мариуполя на собственных авто за день выехало 20 тысяч человек – ОП
20:49
Псаки о санкциях РФ: Путешествовать по России не планировали
20:48
Российские пропагандисты массово увольняются – источники
20:47
Зеленский просит украинцев в мире помочь остановить всю торговлю с РФ
20:45
Кабмин ликвидировал две "истощенные" шахты
20:33
видеоОчередной российский самолет сбит вблизи Харькова - Сухопутные войска
20:22
Глава ОГА: Одна военная бригада — и мы погоним врага в Луганск
20:18
Русские обстреляли эвакуационный автобус из Рубежного в Луганской области
20:16
ДокументЗахватчики на Херсонщине склоняют украинцев вступать в российскую полицию – "Чесно"
Все новости...