Из Бучи и Ворзеля проводят первую эвакуацию

На официальной странице Бучанского горсовета в Facebook появилось сообщение, что 9 марта с 10:40 до 11:00 будет проводиться эвакуация из Бучи и Ворзеля на железнодорожный вокзал Киева.

Источник: страница совета в Facebook, вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук

Детали: Вывозить будут только женщин и детей.

Автобусы будут ждать перед помещением Бучанского городского совета и по адресу ул. Курортная, 25 (район железнодорожной станции) в Ворзеле.

Добираться до пунктов сбора советуют пешком. С собой можно брать только необходимые вещи.

Эту информацию подтвердила на своем брифинге вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Она сообщила также, что для безопасного вывоза людей в регионе введен режим прекращения огня.

По информации Госслужбы по ЧС, самая сложная ситуация по Украине сложилась в Бучанском районе Киевской области. Населенные пункты не контролируются украинскими властями, оккупанты создали там гуманитарную катастрофу.

В блокаде населенные пункты Буча, Ворзель, Ирпень, Михайловская Рубежовка, Гостомель, Бородянка, Шибене, Новое Залесье, Красный Рог, Макаров, Николаевка, Колонщина, Копылов, Севериновка, Березовка, Плахтянка, Червоная Горка, Гавронщина, Немешаево, Микуличи, Пороскотень, Клавдиево-Тарасово, Мила, Гуровщина.

На территории этих населенных пунктов развернуты российские блокпосты, ведутся боевые действия, производится обстрел жилых домов и объектов инфраструктуры.

По информации местных жителей оккупанты осуществляют мародерство, убийства, изнасилования гражданского населения, проводится паспортный контроль наших граждан.

В течение почти недели в населенных пунктах отсутствует жизнеобеспечение населения, оккупанты блокируют все возможные пути для подвоза воды, продуктов питания и медикаментов.

По оперативной информации, нуждаются в эвакуации около 4 тыс. 400 человек, которые находятся в защитных сооружениях, подвалах жилых домов, дачных кооперативах и под завалами.