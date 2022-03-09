Украина и РФ согласовали эвакуацию шестью "зелеными" коридорами

Украина и Российская Федерация согласовали прекращение огня с 9.00 до 21.00 для эвакуации населения шестью гуманитарными коридорами.

Источник: министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук на брифинге 9 марта

Прямая речь: "В полшестого утра мы получили уведомление от Российской Федерации о согласовании ранее предложенных нами маршрутов, а также направлении письма в "Красный Крест" с таким согласованием.

Мы направили свое письмо в МККК. Происходит телефонный разговор Дениса Шмыгаля с руководителем Питером Майером по поводу утверждения такого согласования.

Военные согласны прекратить огонь с 9:00 до 21:00.

По следующим направлениям открываются следующие коридоры.

Энергодар – Запорожье.

Сумы – в направлении Полтавы.

Из Мариуполя в направлении Запорожья.

Волноваха – в направлении города Покровск.

Изюм – Лозовая.

А также Киевская область: из городов Буча, Ворзель, Ирпень. Бородянка, Гостомель в Киев через Стоянкц, Белгородку.

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Отдельно хочу остановиться на городе Ворзель. Там, в доме "Малятко" 50 деток и 26 человек персонала. Это отдельная спецоперация по этому детскому дому. Мы очень просим войска РФ придерживаться взятых ими на себя обязательств".