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В ОП не исключили обсуждения возможного нейтрального статуса Украины

"Европейская правда"Среда, 9 марта 2022, 10:34

В офисе президента не исключили обсуждение возможного нейтралитета в переговорах с Россией.

Об этом заявил заместитель главы ОП Игорь Жовква в эфире германского канала ARD, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Zeit.

"Такие вопросы можно было бы обсуждать на переговорах, это вполне возможно", – сказал он, отвечая на вопрос, готова ли Украина на переговорах принять нейтральный статус.

Жовква выступил за встречу на президентском уровне.

Он подчеркнул, что серьезные переговоры будут возможны только при условии встречи Владимира Путина с Владимиром Зеленским.

"Зеленский готов к этому. К сожалению, российская сторона не желает этого делать. Международные партнеры должны помочь в проведении такой встречи. Однако такие переговоры и возможная договоренность могли бы произойти только после прекращения боевых действий и прекращения огня", - сказал Жовква.

На такой встрече, по его словам, можно было бы обсудить, как мог бы выглядеть возможный нейтралитет Украины. "Нам нужны жесткие гарантии, чтобы такая ситуация никогда не повторилась", – добавил он.

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Темы: НАТОУкраинаОфис президента
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