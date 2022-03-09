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В ОП не исключили обсуждения возможного нейтрального статуса Украины

"Европейская правда"Среда, 9 марта 2022, 09:34

В офисе президента не исключили обсуждение возможного нейтралитета в переговорах с Россией.

Об этом заявил заместитель главы ОП Игорь Жовква в эфире германского канала ARD, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Zeit.

"Такие вопросы можно было бы обсуждать на переговорах, это вполне возможно", – сказал он, отвечая на вопрос, готова ли Украина на переговорах принять нейтральный статус.

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Жовква выступил за встречу на президентском уровне.

Он подчеркнул, что серьезные переговоры будут возможны только при условии встречи Владимира Путина с Владимиром Зеленским.

"Зеленский готов к этому. К сожалению, российская сторона не желает этого делать. Международные партнеры должны помочь в проведении такой встречи. Однако такие переговоры и возможная договоренность могли бы произойти только после прекращения боевых действий и прекращения огня", - сказал Жовква.

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На такой встрече, по его словам, можно было бы обсудить, как мог бы выглядеть возможный нейтралитет Украины. "Нам нужны жесткие гарантии, чтобы такая ситуация никогда не повторилась", – добавил он.

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Темы: НАТОУкраинаОфис президента
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