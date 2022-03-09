"Откройте глаза, вы сделали слишком мало": Кулеба обратился к Германии в жесткой статье

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Германию предоставить больше оружия Украине и жестко раскритиковал за промедление с принятием решения после нападения России.

Об этом он написал в статье для немецкого издания Die Welt, сообщает "Европейская правда".

"Украина нуждается в помощи. Дайте больше оружия, чтобы мы могли себя защищать. Помогите нам защитить наше небо, способствуйте предоставлению нам боевых самолетов, предоставьте больше серьезного противотанкового, противовоздушного, противоракетного оружия. Введите еще более жесткие санкции против России, включая отказ от российских энергоносителей, отключением Сбербанка от SWIFT, заморозку корреспондентских счетов российских банков и компаний, запрет входа российских кораблей в европейские порты", - написал Кулеба.

Он напомнил, что Украина еще до начала вторжения просила о превентивных санкциях и призвала не строить газопровод "Северный поток-2".

"Мы просили дать оружие, и в ответ слышали рассказы об "исторической ответственности", которая почему-то распространялась на россиян, но не на украинцев. Мы просили не строить "Северный поток-2". Но вы говорили, что это сугубо "коммерческий" проект. Мы предостерегали, что Путин - это зло такого масштаба, которого мир не видел 80 лет. Мы просили не повторять ошибок прошлого и остановить его до катастрофы. Вы не верили нам и настаивали на важности диалога с Путиным", - написал Кулеба.

Министр подчеркнул, что Украина нуждается в постоянном публичном давлении на Россию со стороны партнеров, включая требование прекратить военные преступления и разрешить гуманитарные коридоры для спасения гражданского населения.

"Я прошу вас. Откройте глаза. Безусловно, Гитлер был уникальным злом. Но таких масштабов ненависти, разрушения и горя, которые уже сейчас причиняет нам Путин, Украина и Европа не видели с 1940-х годов. Вы как никто другой знаете, что в такой ситуации каждый час задержки и сомнений стоит жизней и еще большей катастрофы", - отметил он.

Ранее сообщалось, что генеральный прокурор Германии Петер Франк начал расследование военных преступлений России, совершенных на территории Украины.

Напомним, 7 марта в Международном суде ООН начались слушания по иску Украины против России по делу об обвинениях в геноциде.

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