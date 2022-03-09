Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

"Откройте глаза, вы сделали слишком мало": Кулеба обратился к Германии в жесткой статье

"Европейская правда"Среда, 9 марта 2022, 10:37

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Германию предоставить больше оружия Украине и жестко раскритиковал за промедление с принятием решения после нападения России.

Об этом он написал в статье для немецкого издания Die Welt, сообщает "Европейская правда".

"Украина нуждается в помощи. Дайте больше оружия, чтобы мы могли себя защищать. Помогите нам защитить наше небо, способствуйте предоставлению нам боевых самолетов, предоставьте больше серьезного противотанкового, противовоздушного, противоракетного оружия. Введите еще более жесткие санкции против России, включая отказ от российских энергоносителей, отключением Сбербанка от SWIFT, заморозку корреспондентских счетов российских банков и компаний, запрет входа российских кораблей в европейские порты", - написал Кулеба.

Он напомнил, что Украина еще до начала вторжения просила о превентивных санкциях и призвала не строить газопровод "Северный поток-2".

"Мы просили дать оружие, и в ответ слышали рассказы об "исторической ответственности", которая почему-то распространялась на россиян, но не на украинцев. Мы просили не строить "Северный поток-2". Но вы говорили, что это сугубо "коммерческий" проект. Мы предостерегали, что Путин - это зло такого масштаба, которого мир не видел 80 лет. Мы просили не повторять ошибок прошлого и остановить его до катастрофы. Вы не верили нам и настаивали на важности диалога с Путиным", - написал Кулеба.

Министр подчеркнул, что Украина нуждается в постоянном публичном давлении на Россию со стороны партнеров, включая требование прекратить военные преступления и разрешить гуманитарные коридоры для спасения гражданского населения.

"Я прошу вас. Откройте глаза. Безусловно, Гитлер был уникальным злом. Но таких масштабов ненависти, разрушения и горя, которые уже сейчас причиняет нам Путин, Украина и Европа не видели с 1940-х годов. Вы как никто другой знаете, что в такой ситуации каждый час задержки и сомнений стоит жизней и еще большей катастрофы", - отметил он.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Ранее сообщалось, что генеральный прокурор Германии Петер Франк начал расследование военных преступлений России, совершенных на территории Украины.

Напомним, 7 марта в Международном суде ООН начались слушания по иску Украины против России по делу об обвинениях в геноциде.

Читайте больше об этом деле: "Геноцид как оружие Кремля". Выступление Украины в Суде ООН с деталями иска против России.

Темы: Кулеба ДмитрийвойнаГермания
powered by lun.ua
Главное сегодня

Под Харьковом украинские военные отбросили врага за пределы позиций

Оккупанты взяли в заложники больницу в Мариуполе – глава области

Зеленский считает, что Украина не станет членом НАТО

Переговоры с РФ продолжаются, обсуждают прекращение огня и вывод войск из Украины – Подоляк

Несколько нардепов ОПЗЖ хотят выйти из фракции

Кива больше не народный депутат

Все новости...
Кулеба Дмитрий
Кулеба – мы резки с теми партнерами, которые пытаются обмануть
Кулеба рассказал, от кого Украина хочет гарантий безопасности
Кулеба пообещал затягать российских оккупантов по судам за захват АЭС
Последние новости
21:53
В Сенате США говорят, что идея передачи самолетов Украине обсуждается
21:51
МВД: С начала полномасштабной войны россияне уничтожили 3,5 тыс. объектов инфраструктуры Украины
21:47
Горючее для АЗС: сети перестраиваются на поставки из ЕС
21:45
Переговоры продолжатся в среду, есть пространство для компромисса – Подоляк
21:37
Кремль поручил регионам устраивать акции в поддержку Z-армии РФ и Путина – РосСМИ
21:34
Навальный за решеткой предсказывает распад России из-за войны против Украины
21:27
ЕЦБ обязал банки проверять транзакции россиян, даже резидентов ЕС – СМИ
21:21
Байден подписал закон об исторических $13,6 млрд помощи Украине
21:21
В Центре общественного здоровья дали советы, как помочь ребенку снять стресс
21:17
Бои идут по всем направлениям, а предатели из ОРДЛО бегают по лесам возле села Пески – Ким.
Все новости...