Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В Британии арестовали первый российский самолет по новым санкциям

"Европейская правда"Среда, 9 марта 2022, 13:05

Британские власти арестовали первый российский самолет после того, как были введены санкции, включающие возможность ареста любого воздушного судна РФ.

Об этом заявил министр транспорта Грант Шаппс, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Шаппс рассказал, что сейчас будет проведено расследование того, кто является конечным владельцем самолета.

"Один такой самолет находится на земле в аэропорту Фарнборо, который я фактически конфисковал, пока мы проводим дальнейшее расследование за последние несколько дней", - сказал Шаппс.

"Очень важно, чтобы у нас были законы, позволяющие это сделать", - добавил министр.

Как известно, 8 марта Палата общин Британии одобрила новый законопроект, направленный на борьбу с отмыванием денег и упрощение процесса введения санкций против России в попытке наказать Москву за ее вторжение в Украину.

Правительство Британии заявляет, что этот законопроект об экономических преступлениях не позволит богатым россиянам использовать лондонский Сити для отмывания денег и сокрытия неправомерных доходов.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Ранее стало известно, что Великобритания вводит санкции против еще двух российских олигархов — Алишера Усманова и Игоря Шувалова.

Читайте также: Адский коктейль санкций: как Запад будет наказывать экономику РФ

Темы: Росcиясанкции
powered by lun.ua
Главное сегодня

Переговоры продолжатся в среду, есть пространство для компромисса – Подоляк

Байден подписал закон об исторических $13,6 млрд помощи Украине

обновленоИз Мариуполя на авто за день выехало 20 тысяч человек – ОП

Российские пропагандисты массово увольняются – источники

Под Харьковом украинские военные отбросили врага за пределы позиций

Оккупанты взяли в заложники больницу в Мариуполе – глава области

Все новости...
Росcия
У России проблемы с продажей своей нефти - аналитики
ГСЧС: враг обстрелял частные дома, убил десятки взрослых и детей в сутки
Россияне мародёрят, насилуют, убивают: ГСЧС назвала самым сложным районом Бучанский
Последние новости
22:18
Anonymous взломали сайт Росатома
22:17
Кличко: Мой брат на блокпосте – все равно, что забивать гвозди Iphone
22:10
Верещук: около 29 тысяч человек вывезли из заблокированных городов 15 марта
22:02
ПАСЕ единоголасно изгнал Россию и просит дать Украине средства ПВО
21:53
В Сенате США говорят, что идея передачи самолетов Украине обсуждается
21:51
МВД: С начала полномасштабной войны россияне уничтожили 3,5 тыс. объектов инфраструктуры Украины
21:47
Горючее для АЗС: сети перестраиваются на поставки из ЕС
21:45
Переговоры продолжатся в среду, есть пространство для компромисса – Подоляк
21:37
Кремль поручил регионам устраивать акции в поддержку Z-армии РФ и Путина – РосСМИ
21:34
Навальный за решеткой предсказывает распад России из-за войны против Украины
Все новости...