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В Британии арестовали первый российский самолет по новым санкциям

"Европейская правда"Среда, 9 марта 2022, 10:05

Британские власти арестовали первый российский самолет после того, как были введены санкции, включающие возможность ареста любого воздушного судна РФ.

Об этом заявил министр транспорта Грант Шаппс, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Шаппс рассказал, что сейчас будет проведено расследование того, кто является конечным владельцем самолета.

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"Один такой самолет находится на земле в аэропорту Фарнборо, который я фактически конфисковал, пока мы проводим дальнейшее расследование за последние несколько дней", - сказал Шаппс.

"Очень важно, чтобы у нас были законы, позволяющие это сделать", - добавил министр.

Как известно, 8 марта Палата общин Британии одобрила новый законопроект, направленный на борьбу с отмыванием денег и упрощение процесса введения санкций против России в попытке наказать Москву за ее вторжение в Украину.

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Правительство Британии заявляет, что этот законопроект об экономических преступлениях не позволит богатым россиянам использовать лондонский Сити для отмывания денег и сокрытия неправомерных доходов.

Ранее стало известно, что Великобритания вводит санкции против еще двух российских олигархов — Алишера Усманова и Игоря Шувалова.

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Темы: Росcиясанкции
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