Жители города Городня вышли с флагами Украины, несмотря на оккупацию
Среда, 9 марта 2022, 11:15
Жители города Городня в Черниговской области вышли с флагами Украины на акцию, несмотря на оккупацию российской армией.
Источник: бывший премьер-министр Алексей Гончарук и Андрей Якобчук в Facebook
Прямая речь: "Оккупированная" Городня. Прямо сейчас. Маленький городок на самой границе с РФ и Беларусью. Под тотальным военным контролем орков.
Реклама:
Украинцы не сдадутся и не примут власть Путина. Это не сломать никакими танками или ракетами. Победим!".
Детали: Люди выкрикивают лозунги "Слава Украине – Героям Слава!", "Украина превіше всего! – Смерть врагам!".
ВИДЕО ДНЯ
Справка: Городня находится севернее Чернигова, совсем рядом с границей с Россией и Беларусью.
Читайте также: Пилорамы, контрабанда, пропавший аэродром. Чем живет малая родина премьера Гончарука