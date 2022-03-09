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Жители города Городня вышли с флагами Украины, несмотря на оккупацию

Елена РощинаСреда, 9 марта 2022, 11:15
Жители города Городня вышли с флагами Украины, несмотря на оккупацию
Городня, фото из Facebook Алексея Гончарука

Жители города Городня в Черниговской области вышли с флагами Украины на акцию, несмотря на оккупацию российской армией.

Источник: бывший премьер-министр Алексей Гончарук и Андрей Якобчук в Facebook

Прямая речь: "Оккупированная" Городня. Прямо сейчас. Маленький городок на самой границе с РФ и Беларусью. Под тотальным военным контролем орков.

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Украинцы не сдадутся и не примут власть Путина. Это не сломать никакими танками или ракетами. Победим!".

 

Детали: Люди выкрикивают лозунги "Слава Украине – Героям Слава!", "Украина превіше всего! – Смерть врагам!".

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Справка: Городня находится севернее Чернигова, совсем рядом с границей с Россией и Беларусью.

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Темы: акцииЧерниговская областьвойна
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