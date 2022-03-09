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Зеленский – военным РФ: Вы ещё можете спастись. Уходите из наших домов

Валентина РоманенкоСреда, 9 марта 2022, 12:20
Владимир Зеленский. фото ОП

Президент Украины Владимир Зеленский призвал солдат российского оккупанта закончить войну и вернуться домой, ибо украинский народ будет стоять до конца.

Источник: обращение главы государства от 9 марта

Прямая речь: "Российские солдаты! У вас ещё есть шанс выжить.

Почти две недели нашего сопротивления показали вам, что мы не сдадимся. Что мы будем воевать, пока не вернём свою землю и пока не ответим сполна за всех наших убитых людей. За убитых детей.

Вы ещё можете спастись. Если просто уйдёте.

Не верьте своим командирам, когда они говорят вам, что у вас ещё есть шансы в Украине.

Вас здесь ничего не ждёт. Кроме плена или гибели, вы забираете наши жизни и отдадите свои. И мы знаем – у нас есть перехваты – что ваши командиры уже все всё понимают.

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Нужно заканчивать эту войну. Нужно возвращаться к миру. Уходите из наших домов, уходите к себе".

Темы: войнаЗеленский
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