Бот работает: защитники благодаря наводке жителей уничтожили 500 единиц вражеской техники

Служба безопасности призывает жителей продолжать следить за перемещением техники врага и отправлять данные в бот, поскольку благодаря этому только минувшей ночью уничтожили в одном месте около 500 единиц техники оккупантов.

Источник: СБУ в Telegram

Дословно СБУ: "Официальный чат-бот t.me/stop_russian_war_bot еще раз помог нашим военным ликвидировать врага. На этот раз в Харьковской области.

Вот что нам пишут защитники: "Ночью "уложили спать" оккупантов на Балаклейском ремонтном заводе. Около 500 единиц техники уничтожены. Спасибо за информацию! Присылайте еще!"

Детали: СБУ просит жителей и дальше присылать информацию о перемещении техники оккупантов.

Информацию просят присылать четкую и структурированную, а по возможности, еще и с геолокациями.