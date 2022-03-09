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Бот работает: защитники благодаря наводке жителей уничтожили 500 единиц вражеской техники

Ирина БалачукСреда, 9 марта 2022, 12:34
фото СБУ

Служба безопасности призывает жителей продолжать следить за перемещением техники врага и отправлять данные в бот, поскольку благодаря этому только минувшей ночью уничтожили в одном месте около 500 единиц техники оккупантов.

Источник: СБУ в Telegram

Дословно СБУ: "Официальный чат-бот t.me/stop_russian_war_bot еще раз помог нашим военным ликвидировать врага. На этот раз в Харьковской области.

Вот что нам пишут защитники: "Ночью "уложили спать" оккупантов на Балаклейском ремонтном заводе. Около 500 единиц техники уничтожены. Спасибо за информацию! Присылайте еще!"

Детали: СБУ просит жителей и дальше присылать информацию о перемещении техники оккупантов.

Информацию просят присылать четкую и структурированную, а по возможности, еще и с геолокациями.

Темы: СБУвойна
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