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Канада поставит Украине новую партию военной техники - Трюдо

Среда, 9 марта 2022, 11:49

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо анонсировал поставку новой партии высокоспециализированного вооружения Украине.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Трюдо рассказал в Twitter после телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Я сообщил, что Канада направит Украине очередную партию высокоспециализированной военной техники. Мы обсудили и санкции против России, и гуманитарную помощь Украине", – отметил Джастин Трюдо.\

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Он добавил, что пригласил Владимира Зеленского выступить перед парламентом Канады.

"Канадцы были вдохновлены храбростью и стойкостью украинцев, а также лидерством, продемонстрированным президентом, и я знаю, что они хотят услышать его личное мнение", - написал глава канадского правительства.

Министр обороны Канады Анита Ананд 3 марта заявила, что страна планирует предоставить Украине до 4500 ручных противотанковых гранатометов M72 и до 7500 ручных гранат.

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Предыдущий пакет оборонной помощи Канада анонсировала 1 марта, речь шла о 100 системах противотанкового оружия Carl Gustaf и 2000 ракетах.

Темы: Канадаоружие
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