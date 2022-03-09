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Чернигов борется, несмотря на потери: 60 погибших и 400 раненых

Валентина Романенко, Евгений РуденкоСреда, 9 марта 2022, 12:59
фото - Суспільне ТВ

Две трети Чернигова остались без тепла и горячей воды, человеческие потери достигли 60 погибших и 400 раненых, но город – жив и работает.

Источник: городской голова Чернигова Владислав Атрошенко в общем эфире телеканалов 9 марта

Прямая речь: "В две трети города нет горячего водоснабжения. Мы сейчас находимся на автономном электроснабжении, выключенном из общей украинской сети. Тепла нет примерно в две трети города. В отдельных районах нет холодной воды. Было прямое попадание в теплосети на ТЭЦ".

Ситуация очень сложная, но люди работают круглосуточно. Вся моя команда, все руководители остались, работают, никто не сбежал. У нас около 400 раненых. Около 60 погибших.

Есть случаи, когда человек был в эпицентре попадания авиабомбы, его нет ни среди живых, ни среди мертвых. Он сгорел, исчез".

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Темы: Черниговвойна
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