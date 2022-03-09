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Зеленский предупредил политиков, которые ищут "ниточки в Россию"

Роман ПетренкоСреда, 9 марта 2022, 13:20

Президент Владимир Зеленский обещает скорую реакцию на действия политиков, решивших не бороться, а искать "ниточки в Россию".

Источник: Зеленский во время видео-обращения

Прямая речь Зеленского: "Мы получаем уже много сигналов о том, что некоторые в Украине решили, что могут уже не бороться. Вместе со всеми. И пробует как-то отдельно, за что-то свое личное, за какую-то собственную выгоду...

Мы получаем разные сигналы о том, что некоторые политики снова ищут ниточки в Россию. А некоторые другие – снова работают на раскол, вопреки единству. Хочу сказать одно и только раз: я вижу, что вы делаете.

Если я услышу еще один сигнал, ответ будет скорым. Как и положено в военное время. Слава Богу, наши люди во всем и у всех уже разобрались".

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Темы: ЗеленскийвойнаРосcия
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