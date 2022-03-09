Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский предупредил политиков, которые ищут "ниточки в Россию"

Роман ПетренкоСреда, 9 марта 2022, 12:20
Зеленский предупредил политиков, которые ищут ниточки в Россию

Президент Владимир Зеленский обещает скорую реакцию на действия политиков, решивших не бороться, а искать "ниточки в Россию".

Источник: Зеленский во время видео-обращения

Прямая речь Зеленского: "Мы получаем уже много сигналов о том, что некоторые в Украине решили, что могут уже не бороться. Вместе со всеми. И пробует как-то отдельно, за что-то свое личное, за какую-то собственную выгоду...

Реклама:

Мы получаем разные сигналы о том, что некоторые политики снова ищут ниточки в Россию. А некоторые другие – снова работают на раскол, вопреки единству. Хочу сказать одно и только раз: я вижу, что вы делаете.

Если я услышу еще один сигнал, ответ будет скорым. Как и положено в военное время. Слава Богу, наши люди во всем и у всех уже разобрались".

Темы: ЗеленскийвойнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным

Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

В Киеве на участке метро "Почайна" – "Тараса Шевченко" проседают тоннели, их будут перекрывать

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

Все новости...
Зеленский
В ООН "почти подтвердили" приезд Зеленского на заседание Совета безопасности в сентябре
Зеленский говорил с правоохранителями о тех, кто ослабляет Украину изнутри
Только о фронте: Зеленский провел новую Ставку
Последние новости
13:04
"Эффективности 99%": ученые представили новый способ уничтожения раковых клеток
12:56
В Украине сохранится теплая погода, мокрый снег возможен лишь на северо-востоке
12:52
Посол США отреагировала на обстрел вокзала Херсона: "Россия продолжает варварские атаки, пока все празднуют"
12:38
Дело против сети кинотеатров "Мультиплекс" закрыто, но наложен штраф на 10 миллионов
12:31
Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media
12:29
СМИ: Пентагон хочет до 2026 года получить прототип оружия направленной энергии
12:25
"Энергоатом" обнародовал стоимость реактора Westinghouse для нового энергоблока на ХАЭС
12:04
Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным
12:04
У Кличко объяснили, почему тратят миллиарды на строительство транспортных развязок во время войны
12:01
фотоКоличество погибших от обломков дрона в пригороде Одессы возросло до двух
Все новости...
Реклама: