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Кулеба рассказал об ожиданиях от переговоров с Лавровым

Среда, 9 марта 2022, 12:22

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил о сдержанных ожиданиях от встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Об этом он заявил во время включения на странице Facebook.

По словам Кулебы, благодаря действиям сил обороны Украины и совместным скоординированным действиям с партнерами по введению санкций, по поддержке обороны Украины, по изоляции России он едет на эти переговоры с сильной позицией.

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"Мы сильны, мы уверены в себе, будем выжимать максимум в интересах Украины и украинского народа.

Что мы получим на выходе – это уже другой вопрос. Это зависит в том числе и от того, с какими инструкциями и директивами едет на переговоры Лавров. Надеюсь, он подойдет к этим переговорам добросовестно, не с пропагандистской перспективы", - подчеркнул министр.

"Ожидания у меня от переговоров сдержанные. Я не возлагаю на них каких-то завышенных ожиданий, но безусловно будем выжимать по максимуму.

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Наш интерес – это прекратить огонь, освободить наши территории, и третий пункт – это безусловное решение всех гуманитарных катастроф, созданных российской армией", - сказал Кулеба.

Напомним, Анкара анонсировала трехстороннюю встречу глав МИД Украины, Турции и РФ в Анталии 10 марта.

Темы: ЛавровКулеба Дмитрий
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