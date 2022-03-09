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Не брать в руки! Полиция показала, какую опасность могут нести ракеты "Искандер М"

Валентина РоманенкоСреда, 9 марта 2022, 13:22
Евгений Жуков. фото с FB

Глава Патрульной полиции Евгений Жуков предупреждает об опасности поднимать с земли посторонние предметы вблизи мест обстрелов, поскольку они могут представлять смертельную опасность.

Источник: Жуков в Facebook

Детали: Главный патрульный страны обнародовал фото боевой кассетной части российской ракеты "Искандер М". Эти части, если не взорвались сразу, могут сдетонировать в течение 24 часов и более.

Прямая речь: "Важная инфа от пацанов! Особенно для гражданских.

Братья и сестры, по всем нашим передайте: вот такими шнягами нафаршированы Искандеры-М. Похоже на банку из-под пива или на масляный фильтр. Если даже сбили Искандера, ни в коем случае не брать их в руки. Только взрывотехники их обезвреживают.

 

Это боевые кассетные части ракеты. В них находятся шарики как снаряд поражения. Гражданских к ним не подпускать. Один в Покровске уже разобрал себя на части тела. Они могут сдетонировать в течение 24 часов и больше. Большие номерные части передавать военным для идентификации ракеты. Такие ракеты запрещены конвенцией ООН. Это для Гааги".

Темы: война
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