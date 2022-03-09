Потери врага намного больше, чем наши – ОП
Среда, 9 марта 2022, 14:14
Потери российских оккупантов гораздо больше, чем в Вооруженных силах, однако пока никто не называет точной цифры, сообщает советник главы ОП Алексей Арестович.
Источник: Арестович в эфире телемарафона
Прямая речь Арестовича: "Вооруженные силы, конечно, несут потери, мы чтим наших героев. Но это потери намного, гораздо меньше, чем у врага. Я это говорю, поскольку многие уже спрашивают.
Нашими специалистами обнаружено, что большинство информации, которые они представляют, как уничтожена украинская техника – это уничтоженная техника российских войск, которую они снимают или представляют в таком ракурсе, что якобы это несут потери Вооруженные силы Украины".
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"