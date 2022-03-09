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Потери врага намного больше, чем наши – ОП

Роман ПетренкоСреда, 9 марта 2022, 14:14

Потери российских оккупантов гораздо больше, чем в Вооруженных силах, однако пока никто не называет точной цифры, сообщает советник главы ОП Алексей Арестович.

Источник: Арестович в эфире телемарафона

Прямая речь Арестовича: "Вооруженные силы, конечно, несут потери, мы чтим наших героев. Но это потери намного, гораздо меньше, чем у врага. Я это говорю, поскольку многие уже спрашивают.

Нашими специалистами обнаружено, что большинство информации, которые они представляют, как уничтожена украинская техника – это уничтоженная техника российских войск, которую они снимают или представляют в таком ракурсе, что якобы это несут потери Вооруженные силы Украины".

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Темы: Офис президентаВооруженные силывойнаРосcия
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