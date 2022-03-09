Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Кулеба обратился к международному сообществу из-за обесточивания ЧАЭС: есть угроза утечки радиации

"Европейская правда"Среда, 9 марта 2022, 13:29

Глава МИД Дмитрий Кулеба призвал международное сообщество срочно потребовать от России прекратить огонь и разрешить ремонтным частям возобновить электроснабжение на ЧАЭС.

Об этом министр написал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Повреждена единственная электрическая сеть, которая питает Чернобыльскую АЭС и все ее ядерные объекты, захваченные российской армией. ЧАЭС потеряла все электроснабжение. Призываю международное сообщество срочно потребовать от России прекратить огонь и разрешить ремонтным частям возобновить электроснабжение", - заявил глава МИД Украины.

Реклама:

Он отметил, что резервные дизель-генераторы рассчитаны на 48 часов работы Чернобыльской АЭС. После этого системы охлаждения хранилища отработанного ядерного топлива остановятся, что сделает неизбежной утечку радиации.

"Варварская война Путина ставит под угрозу всю Европу. Он должен остановить это немедленно!", – заявил Дмитрий Кулеба.

В среду в результате действий российских оккупантов Чернобыльская атомная электростанция осталась без электроснабжения.

ВИДЕО ДНЯ

Боевые действия продолжаются, что делает невозможным ремонтные работы и восстановление энергопитания. Город Славутич тоже обесточен.

Системы мониторинга ядерных материалов на Чернобыльской АЭС прекратили передачу данных в МАГАТЭ.

Темы: Кулеба Дмитрий
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным

Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

В Киеве на участке метро "Почайна" – "Тараса Шевченко" проседают тоннели, их будут перекрывать

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

Все новости...
Кулеба Дмитрий
Кулеба обсудил с Блинкеном предоставление Украине ATACMS: Опция остается открытой
Блинкен почтил павших защитников на Берковецком кладбище в Киеве
Кулеба объяснил, почему нельзя договариваться о мире с Путиным: Нет доверия
Последние новости
13:04
"Эффективности 99%": ученые представили новый способ уничтожения раковых клеток
12:56
В Украине сохранится теплая погода, мокрый снег возможен лишь на северо-востоке
12:52
Посол США отреагировала на обстрел вокзала Херсона: "Россия продолжает варварские атаки, пока все празднуют"
12:38
Дело против сети кинотеатров "Мультиплекс" закрыто, но наложен штраф на 10 миллионов
12:31
Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media
12:29
СМИ: Пентагон хочет до 2026 года получить прототип оружия направленной энергии
12:25
"Энергоатом" обнародовал стоимость реактора Westinghouse для нового энергоблока на ХАЭС
12:04
Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным
12:04
У Кличко объяснили, почему тратят миллиарды на строительство транспортных развязок во время войны
12:01
фотоКоличество погибших от обломков дрона в пригороде Одессы возросло до двух
Все новости...
Реклама: