Кулеба обратился к международному сообществу из-за обесточивания ЧАЭС: есть угроза утечки радиации

Глава МИД Дмитрий Кулеба призвал международное сообщество срочно потребовать от России прекратить огонь и разрешить ремонтным частям возобновить электроснабжение на ЧАЭС.

Об этом министр написал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Повреждена единственная электрическая сеть, которая питает Чернобыльскую АЭС и все ее ядерные объекты, захваченные российской армией. ЧАЭС потеряла все электроснабжение. Призываю международное сообщество срочно потребовать от России прекратить огонь и разрешить ремонтным частям возобновить электроснабжение", - заявил глава МИД Украины.

Он отметил, что резервные дизель-генераторы рассчитаны на 48 часов работы Чернобыльской АЭС. После этого системы охлаждения хранилища отработанного ядерного топлива остановятся, что сделает неизбежной утечку радиации.

"Варварская война Путина ставит под угрозу всю Европу. Он должен остановить это немедленно!", – заявил Дмитрий Кулеба.

В среду в результате действий российских оккупантов Чернобыльская атомная электростанция осталась без электроснабжения.

Боевые действия продолжаются, что делает невозможным ремонтные работы и восстановление энергопитания. Город Славутич тоже обесточен.

Системы мониторинга ядерных материалов на Чернобыльской АЭС прекратили передачу данных в МАГАТЭ.