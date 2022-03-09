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Одесситы спасают Дюка: обложили тысячей мешков с песком

Валентина РоманенкоСреда, 9 марта 2022, 14:46
фото - "Суспільне"

Коммунальщики выложили 1,2 тысячи мешков с песком вокруг памятника Дюку де Ришелье на Приморском бульваре в Одессе.

Источник: сайт горсовета Одессы, "Суспільне"

Детали: Таким образом, одесситы пытаются защитить от возможных разрушений один из самых известных символов Одессы.

 

Для работы были привлечены сотрудники коммунальных предприятий, а также департамент транспорта горсовета.

Справка: Визитная карточка Одессы – памятник Дюку – генерал-губернатору края Арману Эмманюэлю дю Плесси, герцогу де Ришелье был установлен в Одессе в 1828 году.

Это памятка архитектуры и градостроительства, монументального искусства национального значения.

Темы: Одессавойна
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