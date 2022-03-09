Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Оккупанты разрушили здание полиции Харьковской области: 4 погибших, 15 травмированных

Катерина ТищенкоСреда, 9 марта 2022, 16:24
разрушенное здание ГУНП, скриншот видео

В Харькове в результате артобстрела со стороны войск РФ разрушено здание главного управления Нацполиции в Харьковской области, 4 человека погибли и 15 травмированы.

Источник: начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов в Facebook

Прямая речь: "В результате артиллерийских обстрелов вооруженными силами РФ было разрушено здание главного управления Национальной полиции в области.

В результате артобстрела 4 человека погибли и 15 травмированы".

Детали: По словам Болвинова, в настоящее время продолжается разборка завалов здания главного управления, изымаются тела погибших и остатки авиабомбы.

Следственное управление работает в штатном режиме.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Темы: Харьковская областьХарьковполициявойна
powered by lun.ua
Главное сегодня

Зеленский пригласил в Киев друзей Украины: "Здесь может быть опасно, ведь небо не закрыто"

Данилов: В Московии будут квакать лягушки, а Ичкерия станет независимой

НАТО должна отправить в Украину миротворческую миссию - Качинский

Ракетный удар по центру Донецка совершили с территории РФ – CIT

Переговоры продолжатся в среду, есть пространство для компромисса – Подоляк

Байден подписал закон об исторических $13,6 млрд помощи Украине

Все новости...
Харьковская область
Харьков – под контролем ВСУ, на Изюмщине пограничники отбили нападение на блокпост
Харьковщина: критически в Изюме, под прицелом облэнерго и ТЭЦ
ВСУ на Харьковщине уничтожили колонну военной техники
Последние новости
03:16
Из-за вторжения России потери Украины составляют $565 млрд – Шмигаль
03:15
Сенат США единогласно осудил Путина как военного преступника
02:58
В Донецкой области россияне убили еще 4 гражданских
02:31
В Сумской области захватчики задержали эвакуационную колонну
02:30
01:56
Зеленский выступит в Конгрессе США
01:52
Зеленский присвоил шести военным "Героя Украины"
01:46
видеоЗеленский: Позиции на переговорах звучат уже более реалистично
01:42
"Увольняйтесь" – Зеленский обратился к чиновникам и пропагандистам РФ
01:41
Зеленский пригласил в Киев друзей Украины: "Здесь может быть опасно, ведь небо не закрыто"
Все новости...