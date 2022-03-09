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Оккупанты разрушили здание полиции Харьковской области: 4 погибших, 15 травмированных

Катерина ТищенкоСреда, 9 марта 2022, 15:24
Оккупанты разрушили здание полиции Харьковской области: 4 погибших, 15 травмированных
разрушенное здание ГУНП, скриншот видео

В Харькове в результате артобстрела со стороны войск РФ разрушено здание главного управления Нацполиции в Харьковской области, 4 человека погибли и 15 травмированы.

Источник: начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов в Facebook

Прямая речь: "В результате артиллерийских обстрелов вооруженными силами РФ было разрушено здание главного управления Национальной полиции в области.

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В результате артобстрела 4 человека погибли и 15 травмированы".

Детали: По словам Болвинова, в настоящее время продолжается разборка завалов здания главного управления, изымаются тела погибших и остатки авиабомбы.

ВИДЕО ДНЯ

Следственное управление работает в штатном режиме.

Темы: Харьковская областьХарьковполициявойна
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