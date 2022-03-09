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Оккупанты подготовили новый фейк, якобы в Украине преследуют евреев – СБУ

Алена МазуренкоСреда, 9 марта 2022, 15:41
Оккупанты подготовили новый фейк, якобы в Украине преследуют евреев – СБУ

Украинские защитники предупреждают, что российские пропагандисты запустили новый фейк, якобы в Житомирской области преследуют евреев.

Источник: Служба безопасности Украины

Дословно: "Очередной фейк от российской пропаганды: на зарубежных ресурсах начали размещать статью о якобы преследовании евреев в Житомирской области.

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Мол, местное население устраивает погромы.

Это откровенная ложь, за счет которой враг пытается посеять межнациональную рознь внутри нашей страны".

Детали: Российские фейки уже опроверг главный раввин Житомира Шломо Вильгельм.

ВИДЕО ДНЯ

Прямая речь Шломо Вильгельма: "Украина – свободная демократическая страна. Здесь мирно и дружно живут люди всех национальностей, здесь выросли мои дети, которые учились в школе, где преподают на украинском языке. О каком нацизме может вообще идти речь? Я призываю всех ответственно относиться к любой информации, проверять все через надежные и честные ресурсы, не доверять хайповым заголовкам на сомнительных вебсайтах. Давайте будем умнее и не позволим режиссерам и технологам этой войны реализовать свои смертоносные сценарии".

Темы: РосcияпропагандавойнаУкраина
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