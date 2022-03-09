Оккупанты срывают эвакуацию из Бучи - горсовет

Российские оккупационные войска срывают эвакуацию мирных жителей Бучи в Киевской области

Источник: Бучанский городской совет

Детали: В настоящее время 50 автобусов заблокированы российскими военными в Стоянке: не дают проезд колонне.

Продолжаются переговоры, чтобы разблокировать движение транспорта.

Городские власти напоминают, что о "зеленом коридоре" была договоренность на самом высоком уровне.