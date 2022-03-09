Оккупанты срывают эвакуацию из Бучи - горсовет
Среда, 9 марта 2022, 16:41
Российские оккупационные войска срывают эвакуацию мирных жителей Бучи в Киевской области
Источник: Бучанский городской совет
Детали: В настоящее время 50 автобусов заблокированы российскими военными в Стоянке: не дают проезд колонне.
Продолжаются переговоры, чтобы разблокировать движение транспорта.
Городские власти напоминают, что о "зеленом коридоре" была договоренность на самом высоком уровне.
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