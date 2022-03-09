Британские военные нарушат закон, если поедут воевать в Украину - глава Минобороны

Британские военные, которые добровольно отправятся воевать в Украину, нарушат законодательство своей страны и будут привлечены к ответственности по возвращению.

Об этом заявил министр обороны Бен Уоллес в парламенте, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

"Позиция правительства заключается в том, что если вы служите в вооруженных силах, вы нарушите закон, если отправитесь в Украину воевать в качестве добровольца", - сказал Уоллес.

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Несмотря на это заявление сообщается, что растет число британцев, некоторые из которых являются военнослужащими, которые добровольно отправляются воевать в Украину.

Следует отметить, что все государства ЕС и НАТО дали добро на допуск своих граждан добровольцев на войну в Украине, но это не всегда касается кадровых военных.

Те страны, где участие в вооруженных конфликтах за границей законодательно запрещено (например Чехия), приняли спецрешение, чтобы заранее снять с добровольцев ответственность.

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Ранее Уоллес заявил, что Великобритания изучает возможность передачи Украине зенитных ракет производства Thales, чтобы помочь ей защитить свое небо от российских захватчиков.