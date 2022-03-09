Война: у врага большие проблемы с обеспечением – перехват СБУ

На записях перехваченных Службой безопасности Украины телефонных разговоров слышно, как путинский захватчик жалуется своей жене, что о нем и его приспешниках забыло руководство. Становится очевидным, что подразделения росармии страдают от недостатка ресурсов и не видят никаких перспектив.

Источник: СБУ в Facebook

Детали: Украинская спецслужба опубликовала один из перехваченных разговоров захватчиков, на аудио – российский оккупант из подразделения обеспечения, он звонит по телефону своей жене. Солдат жалуется женщине на плохое положение дел, также похоже на то, что он в нетрезвом состоянии.

В СБУ констатируют - сейчас враг деморализован, и именно поэтому взялся за "исконно русский обычай" – пьянствовать.

Оккупант рассказывает, российские войска в Украине занимаются грабежом и мародерством - нападают на украинских селян и заправки, пытаясь получить хоть какие-то ресурсы для выживания.

Важно: Войска обеспечения – это большая часть армии, которая помогает и ресурсно поддерживает активные боевые подразделения. Без обеспечения любые атаки захлебываются, а дальнейшее наступление невозможно. Именно проблемы с обеспечением и большие потери личного состава не позволяют врагу продвигаться вглубь территории Украины.