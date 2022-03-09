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Оккупанты захватили СИЗО в Херсоне, готовят его для несогласных горожан

Светлана КизиловаСреда, 9 марта 2022, 17:36

Российские боевики захватили следственный изолятор во временно оккупированном Херсоне, в их планах – ввести на захваченных территориях путинский полицейский режим.

Источник: омбудсмен Людмила Денисова в Telegram

Детали: Она рассказала, что в здание Херсонского СИЗО, персонал и задержанные из которого были эвакуированы до оккупации, ворвались рашистские военные.

В настоящее время идет обустройство его помещений для нужд подразделений росгвардии, прибывших в город накануне.

В Херсоне и близлежащих населенных пунктах оккупанты пытаются ввести полицейский режим по-путински.

Прямая речь: "Уже неправомерно арестовано более 400 граждан Украины за сопротивление власти захватчиков. По предварительной информации, СИЗО будет использоваться для содержания под стражей наших задержанных граждан.

Преступные деяния российских боевиков нарушают требования Женевских конвенций от 12 августа 1949 года, касающиеся защиты жертв интернациональных вооруженных конфликтов. Обращаюсь к международному сообществу учесть эти факты при введении дополнительных санкций в отношении государства-террориста РФ".

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Темы: Херсонская областьХерсоноккупацияРосcия
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