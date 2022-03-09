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Оккупанты захватили СИЗО в Херсоне, готовят его для несогласных горожан

Светлана КизиловаСреда, 9 марта 2022, 16:36

Российские боевики захватили следственный изолятор во временно оккупированном Херсоне, в их планах – ввести на захваченных территориях путинский полицейский режим.

Источник: омбудсмен Людмила Денисова в Telegram

Детали: Она рассказала, что в здание Херсонского СИЗО, персонал и задержанные из которого были эвакуированы до оккупации, ворвались рашистские военные.

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В настоящее время идет обустройство его помещений для нужд подразделений росгвардии, прибывших в город накануне.

В Херсоне и близлежащих населенных пунктах оккупанты пытаются ввести полицейский режим по-путински.

Прямая речь: "Уже неправомерно арестовано более 400 граждан Украины за сопротивление власти захватчиков. По предварительной информации, СИЗО будет использоваться для содержания под стражей наших задержанных граждан.

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Преступные деяния российских боевиков нарушают требования Женевских конвенций от 12 августа 1949 года, касающиеся защиты жертв интернациональных вооруженных конфликтов. Обращаюсь к международному сообществу учесть эти факты при введении дополнительных санкций в отношении государства-террориста РФ".

Темы: Херсонская областьХерсоноккупацияРосcия
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