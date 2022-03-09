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Сенат Польши единогласно призвал ЕС поддержать скорейшее вступление Украины

"Европейская правда"Среда, 9 марта 2022, 17:18
Сенат Польши единогласно призвал ЕС поддержать скорейшее вступление Украины
Фото с сайта Сената Польши senat.gov.pl

Сенат Польши в среду одобрил резолюцию, в которой призывает страны Европейского Союза поддержать ускоренный процесс вступления Украины в ЕС.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило PolskieRadio24.

Резолюцию одобрили единогласно – 93 сенатора проголосовали "за".

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"Украинское общество несомненно доказало, что готово быть частью объединенной Европы и готово кровью платить за преданность европейским ценностям. Украинские воины, защищая границы своей страны, защищают всю Европу", - говорится в документе.

По данным СМИ, лидеры Европейского Союза расходятся в вопросе членства Украины в Евросоюзе.

В четверг главы государств-членов ЕС на саммите в Версале должны обсудить запрос Киева о скором присоединении к Евросоюзу, поданный на прошлой неделе.

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Напомним, послы ЕС обсудили заявки на вступление Украины, Молдовы и Грузии и попросили Еврокомиссию рассмотреть запросы стран и дать свою оценку.

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Темы: ПольшаЕСевроинтеграция
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