Сенат Польши единогласно призвал ЕС поддержать скорейшее вступление Украины
Сенат Польши в среду одобрил резолюцию, в которой призывает страны Европейского Союза поддержать ускоренный процесс вступления Украины в ЕС.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило PolskieRadio24.
Резолюцию одобрили единогласно – 93 сенатора проголосовали "за".
"Украинское общество несомненно доказало, что готово быть частью объединенной Европы и готово кровью платить за преданность европейским ценностям. Украинские воины, защищая границы своей страны, защищают всю Европу", - говорится в документе.
По данным СМИ, лидеры Европейского Союза расходятся в вопросе членства Украины в Евросоюзе.
В четверг главы государств-членов ЕС на саммите в Версале должны обсудить запрос Киева о скором присоединении к Евросоюзу, поданный на прошлой неделе.
Напомним, послы ЕС обсудили заявки на вступление Украины, Молдовы и Грузии и попросили Еврокомиссию рассмотреть запросы стран и дать свою оценку.
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