Сенат Польши единогласно призвал ЕС поддержать скорейшее вступление Украины

Сенат Польши в среду одобрил резолюцию, в которой призывает страны Европейского Союза поддержать ускоренный процесс вступления Украины в ЕС.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило PolskieRadio24.

Резолюцию одобрили единогласно – 93 сенатора проголосовали "за".

"Украинское общество несомненно доказало, что готово быть частью объединенной Европы и готово кровью платить за преданность европейским ценностям. Украинские воины, защищая границы своей страны, защищают всю Европу", - говорится в документе.

По данным СМИ, лидеры Европейского Союза расходятся в вопросе членства Украины в Евросоюзе.

В четверг главы государств-членов ЕС на саммите в Версале должны обсудить запрос Киева о скором присоединении к Евросоюзу, поданный на прошлой неделе.

Напомним, послы ЕС обсудили заявки на вступление Украины, Молдовы и Грузии и попросили Еврокомиссию рассмотреть запросы стран и дать свою оценку.

Читайте также: Путь к членству в ЕС. Как украинцы за границей могут определить будущее государства