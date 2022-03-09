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Крупный бизнес и члены Совета Федерации: в ЕС показали список 160 россиян, на которых расширили санкции

"Европейская правда"Среда, 9 марта 2022, 18:30

Совет ЕС одобрил санкции против еще 160 человек, связанных с режимом Путина, в связи с войной РФ против Украины.

Об этом говорится в официальном заявлении, находящемся в распоряжении "Европейской правды".

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель отметил, что в санкционный список включили ключевых лиц и членов семей лиц, которые играют значительную экономическую роль в поддержании режима Путина и имеют финансовую выгоду от действующей системы.

"По этим лицам применяется заморозка активов и запрет на поездки. Наш сигнал четкий: те, кто устраивают войну против Украины, дорого платят за свои действия", - отметил Боррель.

В санкционный список вошли 14 олигархов и представителей крупного бизнеса из ключевых для России сфер экономики, дающих значительные поступления в бюджет РФ.

В частности, это президент "Ростелекома" Михаил Осеевский, Андрей Мельниченко, имеющий активы в крупнейшей компании-экспортере угля "СУЭК" и производителе удобрений "ЕвроХим", Дмитрий Пумпянский (ТМК, "Синара") и члены семьи, Дмитрий Мазепин и сын ("Уралхим"), руководитель "Аэрофлота" Михаил Полубояринов, Владимир Кириенко (руководитель VK, уже под санкциями США), Александр Винокуров (президент Marathon Group, крупнейшего акционера ритейлера "Магнит"), Андрей Гурьев ("Фосагро") Дмитрий Конов ("СИБУР"), Сергей Куликов ("Роснано").

Также это 146 членов Совета Федерации, согласовавших решение правительства о "дружбе и взаимопомощи" с ОРДЛО.

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Теперь в санкционный список ЕС входит уже 862 физических лица и 53 юридических лица.

Как уже сообщалось, также 9 марта Совет ЕС одобрил новые секторальные санкции против РФ и Беларуси.

Темы: ЕС
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