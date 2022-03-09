Столп путинского режима Березкин с активами в Куршевеле до сих пор вне санкций

Журналисты "Схем" и Scanner Project нашли в Куршевеле сразу шесть шале у приспешника Владимира Путина, российского олигарха Григория Березкина. И он все еще не под санкциями.

Источник: Радио свобода со ссылкой на журналистское расследование

Детали: Григорий Березкин – владелец группы компаний ЕСН. Основными сферами деятельности компаний являются нефтяная промышленность и электроэнергетика, медиа и венчурные инвестиции. Член совета директоров ОАО "РЖД" (Российская железная дорога).

Он примечателен тем, что ведет против Украины планомерную информационную войну с помощью своих медиа ресурсов.

В 2017 году олигарх выкупил у Михаила Прохорова медиахолдинг РБК. По информации СМИ, Прохоров был вынужден продать холдинг Березкину под давлением замглавы администрации президента России Алексея Громова.

Также Березкин владеет российским издательским домом "Комсомольская правда", в который входят газеты и сайты, учитывая их наполнение, ведущие против Украины пропагандистскую информационную кампанию.

По данным российского "Форбс" Григорий Березкин занимет 157 место в рейтинге самых богатых людей России в 2021 году с состоянием в 750 миллионов долларов.

В июле 2021 года "Медуза" сообщала, что Григорий Березкин выступал на одной панели с Екатериной Тихоновой на Петербургском международном экономическом форуме. Тихонову называют дочерью Владимира Путина.

Компания Березкина, на которую записаны шале во Франции, называется SCI Sunny Day. Согласно документам, ею владеет сам Григорий Березкин и его жена – Елена Березкина.

А фирма, в свою очередь, владеет имуществом комплекса недвижимости Les Chalets Du Bhoutan стоимостью 5 миллионов евро.

Согласно данным кадастровой карты Франции, речь идет об этих шести шале в Куршевеле прямо возле одной из горнолыжных трасс.

Шесть шале в Куршевеле возле одной из горнолыжных трасс, записанных на компанию SCI Sunny Day

Кроме недвижимости во Франции, в документах компании SCI Sunny Day указано место жительства супруги Березкиной – это Монако.

Григорий Березкин не попал в список лиц, в отношении которых ЕС и США ввели санкции с началом Россией большой войны против Украины.