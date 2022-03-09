Экс-игрок сборной Украины по футболу Тимощук может лишиться титулов за сотрудничество с РФ

Украинская ассоциация футбола решила наказать бывшего игрока национальной сборной Анатолия Тимощука за отсутствие позиции относительно полномасштабного вторжения России и сотрудничество с агрессором.

Источник: УАФ

Дословно: "С момента начала военной агрессии России против Украины Тимощук А. А., бывший капитан сборной Украины, мало того что не сделал ни одного публичного заявления на этот счет, так еще и не прекратил свое сотрудничество с клубом агрессора (российский ФК "Зенит").

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В то время как другой бывший клуб украинца, ФК "Бавария" (Мюнхен), публикует заявления и проводит акции в поддержку Украины, Тимощук А. А. продолжает молчать и работать на клуб агрессора. Таким сознательным выбором Тимощук А. А. наносит ущерб имиджу украинского футбола и нарушает п. 1.4. ч. 1 ст. 4 Кодекса этики и честной игры УАФ".

Детали: Таким образом, Комитет по этике и честной игре УАФ предлагает признать, что Тимощук нарушил этические номы, определенные вышеуказанным кодексом.

Также предлагается:

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- лишить Тимощука тренерской лицензии уровня Pro, выданной Центром лицензирования УАФ;

- обратиться в органы государственной власти по поводу лишения Тимощука всех государственных наград и почетных званий;

- лишить этого футболиста всех титулов победителя и серебряного призера чемпионата Украины, Кубка Украины, Суперкубка Украины;

- исключить Тимощука из официального реестра игроков сборных команд УАФ.

Напомним: 42-летний уроженец Луцка Анатолий Тимощук с 2017 года занимает должность ассистента главного тренера финансируемого "Газпропом" футбольного клуба "Зенит" из Санкт-Петербурга.