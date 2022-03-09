Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Экс-игрок сборной Украины по футболу Тимощук может лишиться титулов за сотрудничество с РФ

Валентина РоманенкоСреда, 9 марта 2022, 19:15
Анатолий Тимощук. фото с сайта ФК "Зенит"

Украинская ассоциация футбола решила наказать бывшего игрока национальной сборной Анатолия Тимощука за отсутствие позиции относительно полномасштабного вторжения России и сотрудничество с агрессором.

Источник: УАФ

Дословно: "С момента начала военной агрессии России против Украины Тимощук А. А., бывший капитан сборной Украины, мало того что не сделал ни одного публичного заявления на этот счет, так еще и не прекратил свое сотрудничество с клубом агрессора (российский ФК "Зенит").

В то время как другой бывший клуб украинца, ФК "Бавария" (Мюнхен), публикует заявления и проводит акции в поддержку Украины, Тимощук А. А. продолжает молчать и работать на клуб агрессора. Таким сознательным выбором Тимощук А. А. наносит ущерб имиджу украинского футбола и нарушает п. 1.4. ч. 1 ст. 4 Кодекса этики и честной игры УАФ".

Детали: Таким образом, Комитет по этике и честной игре УАФ предлагает признать, что Тимощук нарушил этические номы, определенные вышеуказанным кодексом.

Также предлагается:

- лишить Тимощука тренерской лицензии уровня Pro, выданной Центром лицензирования УАФ;

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

- обратиться в органы государственной власти по поводу лишения Тимощука всех государственных наград и почетных званий;

- лишить этого футболиста всех титулов победителя и серебряного призера чемпионата Украины, Кубка Украины, Суперкубка Украины;

- исключить Тимощука из официального реестра игроков сборных команд УАФ.

Напомним: 42-летний уроженец Луцка Анатолий Тимощук с 2017 года занимает должность ассистента главного тренера финансируемого "Газпропом" футбольного клуба "Зенит" из Санкт-Петербурга.

Темы: футболвойна
powered by lun.ua
Главное сегодня

США высмеяли санкции РФ: благодарны за эту "награду", но в списке не тот Байден

Из-за вторжения России потери Украины составляют $565 млрд – Шмигаль

видеоЗеленский: Позиции на переговорах звучат уже более реалистично

Зеленский пригласил в Киев друзей Украины: "Здесь может быть опасно, ведь небо не закрыто"

Данилов: В Московии будут квакать лягушки, а Ичкерия станет независимой

НАТО должна отправить в Украину миротворческую миссию - Качинский

Все новости...
футбол
Россию выгнали из Чемпионата мира по футболу в 2022 году
Андрей Шевченко не сдержал слез, рассказывая итальянцам о войне в Украине
Футбол: легионерам разрешили приостановить контракты с российскими клубами
Последние новости
05:50
Выдали автомат и бронежилет: матери руссийских срочников об отправке на войну в Украину
05:20
США высмеяли санкции РФ: благодарны за эту "награду", но в списке не тот Байден
04:57
Фармкомпания Eli Lilly останавливает экспорт в РФ, кроме лекарств для больных раком и диабетом
04:48
Каждую секунду один украинский ребенок становится беженцем — данные ЮНИСЕФ
03:16
Из-за вторжения России потери Украины составляют $565 млрд – Шмигаль
03:15
Сенат США единогласно осудил Путина как военного преступника
02:58
В Донецкой области россияне убили еще 4 гражданских
02:31
В Сумской области захватчики задержали эвакуационную колонну
02:30
WSJ: Байден в среду объявит о выделении Украине Javelin и Stinger
01:56
Зеленский выступит в Конгрессе США
Все новости...