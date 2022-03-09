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Блинкен перевел на Польшу "некоторые сложности" в поставках самолетов Украине

Среда, 9 марта 2022, 19:03

оссекретарь США Энтони Блинкен заявил, что польское предложение о передаче истребителей Украине "показывает сложность проблемы".

Об этом он сказал во время пресс-конференции после встречи с главой МИД Британии Лиз Трасс, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF 24.

"Решение о том, передавать ли какое-либо оборудование нашим друзьям в Украине, в конечном счете является решением, которое каждое правительство должно принять само", - сказал Блинкен на пресс-конференции.

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Он добавил, что США продолжают обсуждать этот вопрос.

"Я думаю, что польское предложение показывает, что у этого дела есть определенные сложности, и мы должны убедиться, что мы делаем это правильно", - сказал госсекретарь США.

Министерство иностранных дел Польши объявило во вторник, что готово разместить свои самолеты МиГ-29 на авиабазе Рамштайн в Германии и передать в распоряжение Соединенных Штатов. Ведомство призвало других членов альянса, которые имели другие такие самолеты, сделать то же самое.

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В Госдепе заявили, что не считают польское предложение разумным, и сказали, что продолжают консультации. В США говорят, что Польша не совещалась с ними, прежде чем выступить с этим заявлением.

Впоследствии в Польше заявили, что решение о передаче Украине боевых самолетов МиГ-29 должно приниматься на уровне НАТО.

Темы: ПольшаСШАУкраинавойна
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