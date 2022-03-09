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За сутки в Украине эвакуировали 40 тысяч человек, из Ирпеня и Ворзеля – более 3 тысяч

Катерина ТищенкоСреда, 9 марта 2022, 19:07
За сутки в Украине эвакуировали 40 тысяч человек, из Ирпеня и Ворзеля – более 3 тысяч
встреча эвакуированных из Бучанского района в Киеве, фото ГСЧС

За сутки Украине удалось эвакуировать из районов боевых действий в разных уголках страны 40 тысяч женщин и детей, из них более 3 тысяч – из оккупированных Ирпеня и Ворзеля.

Источник: глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в Facebook, Нацполиция

Дословно Арахамия: "За сутки удалось вывезти более 40 тысяч женщин и детей со всех уголков Украины. Пытались 100 тысяч, но не получилось".

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Детали: Наиболее проблемными участками Арахамия назвал Мариуполь, Харьков и Киевскую область.

Вместе с тем, Нацполиция сообщает, что из оккупированного Бучанского района Киевской области было эвакуировано несколько тысяч человек.

Дословно полиция: "Сегодня, 9 марта, совместными усилиями полицейских Киевской области, Красного Креста, ГСЧС и органов местного самоуправления удалось вывезти из оккупированных Ирпеня и Ворзеля более 3 тысяч человек. Среди спасенных граждан несколько сотен детей, пожилых людей, тяжелобольных".

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Больше деталей: Для эвакуации из Бучанского района были задействованы около сотни автобусов, а также кареты скорой помощи.

Под Киевом, где разместился эвакуационный лагерь, спасенных граждан встречали горячей едой, чаем. Также людям оказали медицинскую помощь и сориентировали по дальнейшей дороге.

"К сожалению, гуманитарную колонну, которая ехала сегодня из Бучи, Гостомеля и Бородянки, оккупанты остановили. Поэтому некоторые люди были вынуждены, рискуя жизнью, отправиться из Бучи в Ирпень и выехать с колонной местных жителей", - сообщили в полиции.

"Вышедшие из блокады люди делились ужасом оккупации – грабежи, расстрелы, запугивание и мародерство господствуют в захваченных россиянами городах. Надеюсь, что в ближайшее время нам удастся спасти наших граждан из этой унизительной осады", - сказал глава полиции Киевской области Андрей Небитов.

Темы: эвакуацияАрахамия Киевская областьвойна
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